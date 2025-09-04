أشغال الإبرة أحدث وسائل الجذب لدور السينما

تتيح دار سينما «يورك كينو» في العاصمة الألمانية برلين، للزوار فرصة إحضار أعمالهم اليدوية أو أدوات أشغال الإبرة، مع التأرجح ذهاباً وإياباً بين ممارسة الهوايات اليدوية والتطريز، والاستمتاع بمشاهدة الفيلم.

وتتجاوز الإمكانات والعروض المتاحة أعمال الكروشيه، حيث تتيح دور السينما أيضاً إمكانية اصطحاب عربات الأطفال، وتقديم القهوة والكعك، ويسمح بعضها باصطحاب الكلاب الأليفة.

وتقدم دار سينما يورك في برلين جلسة «نادي الحرف في يورك كينو»، كل ستة أسابيع حيث يمكن للرواد دمج شغفهم بأشغال الإبرة مع حبهم للأفلام الكلاسيكية. ويقول كريستيان براور المدير الإداري لمجموعة سينما يورك، «دورات أشغال الإبرة تكون دائماً مكتملة العدد». ويلاحظ أن معظم الحضور من النساء من مختلف الأعمار.