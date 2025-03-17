صياد مسن يتوه 95 يوماً في المحيط الهادئ

عاد صياد مسن من بيرو إلى عائلته بعد أن أمضى 95 يوماً تائهاً في المحيط الهادئ اضطر خلالها إلى أكل الطيور والسلاحف البحرية للبقاء على قيد الحياة. وانطلق ماكسيمو نابا (61 عاماً) في رحلة صيد من الساحل الجنوبي لبيرو في السابع من ديسمبر الماضي، وكان معه طعام يكفي لأسبوعين، لكن بعد عشرة أيام تسبب الطقس العاصف في انحراف قاربه عن مساره ليجد نفسه تائهاً في المحيط.

وباشرت عائلته البحث عنه لكن دوريات البحرية في بيرو لم تتمكن من العثور عليه حتى يوم الأربعاء الفائت، حين اكتشفته دورية صيد من الإكوادور على بُعد حوالي 1094 كيلومتراً من الساحل وهو يعاني من حالة صحية حرجة. وقال نابا: «رفضت الاستسلام للموت. أكلت مختلف انواع الطيور وكان آخر ما تناولته السلاحف». وأوضح أنه استمد قوته من التفكير في عائلته وخصوصاً حفيدته.