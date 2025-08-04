187 ألف امرأة ضحية العنف الأسري فى ألمانيا

أفادت الأرقام الصادرة عن المكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية في ألمانيا بأن أكثر من 187 ألف امرأة راحت ضحية لجرائم العنف الأسري في العام الماضي.

ويُمثل هذا العدد 70% من إجمالي عدد ضحايا هذه الجرائم. ومع ذلك، يُرجّح الخبراء وجود عدد كبير من الحالات غير المُبلَّغ عنها.

وحسب الإحصاءات الرسمية، بلغ إجمالي عدد المجني عليهم في جرائم العنف الأسري في العام الماضي 265 ألفا و942 شخصًا، وهو أعلى رقم يتم تسجيله على الإطلاق.

وأوضح المكتب أن هذا العدد يزيد بنسبة 3.7% مقارنة بعدد المجني عليهم في عام 2023، ما يعني إحصائيًا أن شخصًا واحدًا يتعرض للعنف الأسري كل دقيقتين تقريبًا.

وكانت نسبة النساء من بين ضحايا هذه الجرائم التي وقعت في عام 2023، بلغت 70%. ويُستخدم مصطلح "العنف الأسري (المنزلي)"

وقال متحدث باسم المكتب إن " إجمالي ضحايا العنف الأسري يتكون من ضحايا عنف شركاء الحياة وضحايا العنف داخل الأسرة".

وسلط التقرير الضوء بشكل خاص على العنف الذي يمارسه شركاء الحياة الحاليون أو السابقون، حيث يمثل ذلك غالبية الحالات.

ففي عام 2024، راح ضحية لهذه الجرائم ما مجموعه 171 ألفا و69 شخصا، من بينهم 135 ألفا و713 امرأة أي ما يعادل 79.3%.

أما في نطاق العنف الأسري الداخلي (أي بين أفراد العائلة خارج العلاقة الزوجية أو الشراكة)، فقد وصل إجمالي عدد ضحايا هذا النوع من الجرائم إلى 94 ألفا و873 شخصا، وبلغت نسبة الفتيات والنساء بين هؤلاء نحو 54٪. ويشمل هذا النوع من العنف، على سبيل المثال، العنف بين الأجداد والأحفاد أو بين أقارب آخرين مقربين.

ومن المتوقع أن يتم نشر التقرير الاتحادي حول "العنف الأسري 2024"، الذي يحتوي على مزيد من الإحصاءات والتحليلات، خلال فصل الخريف.