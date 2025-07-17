مطعم صيني يجذب زبائنه باللعب مع «الأشبال»

أصبح وقت الشاي في الصين الآن يشمل مداعبة أشبال الأسود، ويوفر مطعم في إقليم شانشي الشمالي هذه الخدمة ضمن قائمة طعام من أربعة أطباق، ما أثار اهتماماً واسع النطاق على الإنترنت، وزاد من القلق بشأن وضع الحيوانات.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو على منصتي وي تشات وويبو الصينيتين زبائن يحتضنون أشبال الأسود كما لو كانوا أطفالاً. ويعرض مطعم وانهوي في مدينة تايوان على صفحته بمنصة دوين، وهي النظير الصيني لتطبيق تيك توك، حيوانات اللاما والسلاحف والغزلان، بالإضافة إلى أشبال الأسود.

وذكرت صحيفة شنغهاي ديلي أن مطعم وانهوي، الذي افتتح في يونيو الماضي يبيع حوالي 20 تذكرة يومياً لزبائن راغبين في احتضان الحيوانات كونه نشاطاً مضافاً إلى قائمة طعام محددة التكلفة تبلغ 1078 يواناً (150 دولاراً).