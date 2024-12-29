وفاة أكبر الناجين من هجوم بيرل هاربر عن 105 أعوام

توفي أكبر الناجين سناً من الهجوم الياباني على القاعدة الأمريكية في بيرل هاربر، خلال الحرب العالمية الثانية، عن عمر ناهز 105 أعوام. وتوفي وارين «ريد» أبتون، عامل بث سابق، بعد إقامته القصيرة في المستشفى، في يوم عيد الميلاد، محاطاً بأسرته، حسبما أعلنت منظمة المتنزهات التاريخية في المحيط الهادئ على «فيسبوك».

ويصف الإعلان كيف كان أبتون يخدم على متن البارجة الحربية يو. إس. إس يوتا، عندما أصيبت بطوربيدين وبدأت في الانقلاب. وتمكن هو وأفراد الطاقم الآخرون من السباحة إلى الشاطئ. وقتل 58 من أفراد الطاقم في الهجوم المفاجئ.

يُذكر أنه في السابع من ديسمبر 1941، هاجمت قوات جوية تابعة للبحرية اليابانية الأسطول الأميركي في المحيط الهادئ الراسي، في قاعدة بيرل هاربر البحرية، جنوب هونولولو في هاواي.

وأجبر الهجوم الياباني الولايات المتحدة الأميركية، التي ظلت محايدة حتى ذلك الحين، على دخول الحرب العالمية الثانية إلى جانب الحلفاء فأعلن فرانكلين روزفلت الحرب على اليابان في 8 ديسمبر 1941، كما سبب الهجوم أسوأ كارثة حلت بالقوات البحرية الأميركية محققةً الأهداف التي وضعها اليابانيون.

وكانت تلك الضربة ضربة وقائية لإبعاد الأسطول الأميركي في المحيط الهادئ عن الحرب التي كانت تخطط اليابان لشنِّها في جنوب شرقي آسيا ضدَّ بريطانيا وهولندا والولايات المتحدة.