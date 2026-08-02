أطفال أستراليا يخترقون حظر العالم الرقمي

دافعت الحكومة الأسترالية، أمس، عن الحظر الذي ​فرضته، على استخدام وسائل التواصل ​الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، حتى في الوقت الذي كشفت فيه بيانات جديدة عن حجم التحدي الذي تواجهه هذه السياسة الرائدة.

جاء هذا بعد يوم من كشف هيئة تنظيم الإنترنت في البلاد أن أكثر من 8 من كل 10 مراهقين أستراليين ⁠ما زالوا يستخدمون وسائل التواصل بعد 3 أشهر من دخول القيود حيز التنفيذ، مما يسلط الضوء على صعوبة مراقبة عالم رقمي متشابك مع الحياة اليومية.

وفرضت أستراليا هذا الحظر في ديسمبر الماضي، مدفوعة بمخاوف بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على صحة الأطفال.

ورسمت البيانات صورة تبعث على القلق، فقد ⁠وجدت أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و15 عاماً كانوا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي في شهر مارس بنفس الوتيرة التي كانوا يستخدمونها قبل الحظر.