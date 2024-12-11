أبقار وأسماك وإوز جوائز ماراثون صيني

أعلن منظمو سباق النصف ماراثون بمقاطعة جيلين شمال شرق الصين عن مجموعة جوائز غير عادية تتضمن حصول الفائز الأول على بقرة، فيما ينال المتسابقون الآخرون جوائز تتنوع بين أسماك برية وإوز وديوك، في محاولة لجذب مزيد من المشاركين والترويج للمنتجات المحلية.

وأعلن المنظمون للماراثون المقرر إقامته يوم 29 ديسمبر في منشور على منصة «وي تشات» أن الفائز والفائزة سيحصل كل منهما على بقرة مع إمكانية استبدالها بمبلغ 6 آلاف يوان (827.81 دولاراً). وسيحصل الفائز بالمركز الثاني على أسماك من بحيرة تايبينغ، في حين تشمل الجوائز الأخرى إوزاً وبطاً وديكة.

أما باقي الفائزين فسيحصل كل منهم على عشرة كيلوغرامات من الأرز والقمح. وجاء في المنشور «أبطالنا على موعد مع الفخر بأنفسهم، والجوائز المميزة بانتظارهم. اللجنة المنظمة تُظهر إخلاصاً وتفانياً».