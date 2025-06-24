مناشدة لحل لغز سرقة كمان ثمين صُنع في 1740م

ناشدت شرطة العاصمة البريطانية الجمهور مساعدتها بتقديم معلومات في تحقيقها بشأن سرقة كمان عمره 285 عاماً، تبلغ قيمته 150 ألف جنيه إسترليني (نحو 172554 دولاراً) من محل في منطقة إزلنجتون.

ويعتقد أن الكمان، الذي يعود لأحد أعضاء أوركسترا لندن الفيلهارمونية، قد سرق من محل «ذا ماركيس تافرن» في شارع كانونبري في 18 فبراير الماضي، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وقالت الشرطة: إن صاحب الكمان، البالغ من العمر 30 عاماً، أبلغ عن واقعة السرقة لدى شرطة العاصمة في مساء ذلك اليوم. وقال الشرطي مايكل كولينز، من فريق الشرطة المحلية التابع لشرطة العاصمة في كامدين: إن رجال الشرطة بصدد نشر تسجيلات كاميرات المراقبة في محاولة للتعرف على المشتبه به.

وأضاف: «نبذل جهوداً مكثفة لتحديد مكان المشتبه به، ونحن بصدد نشر تسجيل كاميرات المراقبة في محاولة للمساعدة في التعرف عليه في أسرع وقت ممكن».

وتابع: «الضحية، وهو عضو في أوركسترا لندن الفيلهارمونية، أبلغنا أن الكمان تبلغ قيمته أكثر من 150 ألف جنيه إسترليني، وقد صُنع في فلورنسا عام 1740».