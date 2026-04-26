3.2 ملايين دولار لأغلى سمكة تونة في التاريخ

حطّمت إحدى سلاسل مطاعم السوشي في اليابان الرقم القياسي العالمي المسجل في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، لأغلى سمكة تونة تباع في مزاد، بعد أن دفعت نحو 3.2 ملايين دولار، حسبما أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية، أمس.

وتم اصطياد سمكة التونة، بزعانف زرقاء، التي يبلغ وزنها 243 كيلوغراماً، قبالة سواحل أوما في محافظة آوموري، شمال شرقي اليابان. واشترت شركة «كيومورا كوربوريشن» (المالكة لسلسلة مطاعم «سوشي زانماي») السمكة العملاقة من سوق تويوسو للأسماك.

وجرى تقطيع السمكة داخل فرع تسوكيجي الرئيسي للسلسلة، ثم تم تقديمها في مطاعمها المنتشرة في مختلف أنحاء اليابان. وخلال حفل تسلمه شهادة موسوعة «غينيس»، قال رجل الأعمال الياباني كيوشي كيمورا، الشهير بلقب «ملك التونة»: «سنواصل تقديم التونة عالية الجودة العام المقبل وما بعده».