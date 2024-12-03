إلتون جون يفقد بصره

صارح المغني البريطاني المخضرم إلتون جون الجمهور في مسرح بالعاصمة لندن بأنه فقد بصره بسبب معاناته من مشكلات صحية. وحضر النجم، وهو أحد أكثر من حققت ألبوماتهم وأعمالهم مبيعات على الإطلاق، العرض الأول لمسرحية غنائية جديدة في ويست إند في لندن، أول من أمس، لكنه قال إنه لا يستطيع مشاهدة الأداء.

وقال إلتون جون (77 عاماً) للجمهور: «كما يعلم بعضكم.. عانيت من مشكلات، والآن فقدت بصري. لم أتمكن من مشاهدة العرض، لكنني استمتعت به»، وذلك وفقاً لما نقلته عنه صحيفة ديلي ميل. وأعلن نجم فيلمي (تيني دانسر) و(روكيت مان) في الأشهر الماضية أنه يعاني من التهاب أفقده البصر في العين اليمنى، وأن اليسرى «ليست في أفضل حال»، ما يعني أنه لم يعد قادراً على القراءة أو مشاهدة أي شيء. ويعرض ذلك قدرته على تسجيل أي ألبومات وموسيقى جديدة في المستقبل للخطر.