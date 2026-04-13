بعد مهمة «أرتميس 2».. خطط أوروبية جديدة لاستكشاف القمر





شاركت أوروبا بشكل كبير في مهمة استكشاف القمر الأخيرة «أرتميس 2»، كما أعلنت عن خططاً خاصة بها لاستكشاف القمر. وخلال مهمة «أرتميس 2» التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، دار أربعة رواد فضاء في مسار يشبه الرقم ثمانية حول القمر، قبل أن يعودوا إلى الأرض.

وقال دانيال نوينشفاندر، مدير الرحلات المأهولة والروبوتية في وكالة الفضاء الأوروبية «إيسا»، في إشارة إلى الرحلات المأهولة إلى القمر: «لقد عدنا إلى المنافسة». تجدر الإشارة إلى أن آخر رحلة مأهولة للقمر كانت في عام 1972.

وأضاف نوينشفاندر: «الرحلة الحالية إلى القمر لم تكن ممكنة على الإطلاق من دون نظام الدفع التابع لوكالة الفضاء الأوروبية».

وقدمت وكالة «إيسا» ما يعرف باسم وحدة الخدمة الأوروبية «ESM» لهذه المهمة، حيث زودت رواد الفضاء بالأكسجين والماء والكهرباء، كما وفرت نظام الدفع لكبسولة «أوريون» التي أقلتهم إلى القمر. ومن المقرر أن يشارك رواد فضاء أوروبيون قريباً في إحدى مهام «أرتميس». وعلى عكس الخطط الأولية لن يهبط رواد الفضاء على القمر ضمن مهمة «أرتميس 3»، على أن يتم ذلك في عام 2028 ضمن مهمة «أرتميس 4». وتعتزم وكالة الفضاء الأوروبية بحلول عام 2030 إرسال معدات إلى القمر عبر مركبة الهبوط غير المأهولة «أرجونوت».