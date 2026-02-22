نظام ذكي يساعد المعلمين في تقييم الأداء الرياضي للطلاب

طور خمسة طلاب من محيط مدينة بريمن الألمانية أداة قائمة على الذكاء الاصطناعي تهدف إلى جعل تقييم الدرجات في حصص التربية الرياضية أكثر فردية، وأكثر عدالة، بحسب وصفهم. ويحمل المشروع اسم «سكيل فيت»، وطوره طالبات وطلاب في إطار مسابقة للابتكار.

وتتمثل فكرة الطلاب المبتكرين في أن يدعم النظام القائم على الذكاء الاصطناعي المعلمين في تقييم الأداء بشكل أكثر فردية. وبدلاً من جداول ثابتة، مثل زمن محدد للحصول على الدرجة الأولى في سباق 100 متر، يُفترض أن يؤخذ التقدم الشخصي في الاعتبار بدرجة أكبر. ومن المقرر تسجيل الأزمنة أو عدد التكرارات أو قيم التحمل، وربطها بالظروف البدنية لكل طالب، كما يفترض إدراج أوضاع انطلاق مختلفة، مثل القيود المزمنة أو المؤقتة. والهدف هو إظهار التطور الفردي لكل طالب.

ويؤكد الطلاب أن النظام لا يهدف إلى استبدال المعلمين، بل إلى دعمهم، ففي الصفوف التي تضم نحو 30 طالباً وطالبة، يكون من الصعب منح الاهتمام نفسه للجميع بالتساوي. ولن يحق الاطلاع على البيانات المجمعة سوى للمعلم والطالب المعني. وخلال هذا الأسبوع، عرض الطلاب مشروعهم في البيت الألماني خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في كورتينا.