سر التربية الناجحة.. عبارات يجب أن يتوقف الآباء عن قولها فوراً

تعد تربية الطفل عملية بناء معقدة الأطوار، فهي تستهدف بناء شخصية إنسانية تحتاج لمهارات أبوية دقيقة، تعي تفاصيل ما بين الكلمات والعبارات، فبكلمة واحدة تهدم طفلاً وتحطمه، وبعبارة جميلة تغرس فيه بذور الأمل.

شاركت سارة ليبوفيتز سوريا، وهي طبيبة نفسية أمريكية مرخصة وخبيرة في التربية والاستراتيجية المدرسية العبارات التي ينبغي للآباء تجنبها - وما يجب عليهم اختياره بدلاً من ذلك - بالاستعانة بأكثر من 10 سنوات من الممارسة وفق نيوز ويك.

"أنت بخير"

ووفق مجلة نيوزويك قالت سوريا إن عبارة "أنت بخير" غالباً ما تكون عبارة غير مفيدة عند التحدث إلى الأطفال .

فعندما يقول أحد الوالدين إنك بخير، فأنت بخير، فقد لا يكون الطفل بخير أو على ما يرام، كما قالت. لذا ربما يمكنك كوالد أن تقول شيئاً مثل: أرى أنك تشعر بالتوتر.. دعنا نأخذ أنفاساً عميقة، فعلى سبيل المثال إذا كانت ركبة طفلك مجروحة، لا تقل "أوه، أنت بخير"، يمكنك أن تقول: "دعنا نغسلها ثم نتحقق منها لاحقاً" .

وتوضح سوريا عندما تقول إنك بخير أو بخير، فأنت لا تقدم لهم خطوة عملية تالية، بل تجعلهم يستوعبون هذه العبارة فحسب.

"أنت ذكي جداً"

إن الثناء على طفلك يأتي بشكل طبيعي، لكن سوريا حذرت من أن الطريقة التي ندرك بها الإنجازات مهمة لإحساس الطفل بذاته.

وتشير إلى أن قولك إنك ذكي جداً يُركز على الشخص، على هويته الثابتة، لذا، بدلاً من ذلك، قل: "رأيتك تعمل بجدّ على ذلك"، أو "لقد بذلت جهداً كبيراً"، أو "لقد نجحت هذه الاستراتيجية الجديدة حقاً".

تعتمد هذه العبارات على القوة بشكل أكبر، مما يساعد طفلك على رؤية أنه قادر على بناء مهاراته وتطوير السمات الإيجابية.

"لا"

يعلم الآباء أن كلمة "لا" ضرورية في بعض الأحيان، لكن سوريا تقترح إعادة صياغة المحادثة لتحسين التواصل مع طفلك.

تقول: "أفضل شيء بالنسبة لي هو إذا قال أحد الوالدين ببساطة لا، يمكن أن يكون البديل، "هذا ليس خيارًا الآن، يمكننا التخطيط له في نهاية هذا الأسبوع".

تقول سوريا: إن شعبية هذا الأسلوب من التواصل الذي يتسم بالتأمل والوعي العاطفي تتماشى مع صعود "التربية اللطيفة"، وهي الحركة التي اكتسبت زخماً في السنوات الأخيرة.

وجدت دراسة أجريت عام 2024 ونشرت في مجلة PLOS ONE أن ما يقرب من نصف الآباء والأمهات الذين شملهم الاستطلاع والذين لديهم أطفال صغار حددوا أنفسهم كآباء لطيفين، ويفضلون التعاطف والاستجابات الهادئة والمودة على الانضباط الصارم.

عزت الباحثتان آن بيزالا وأليس ديفيدسون صعود ظاهرة التربية اللطيفة إلى ضغوط عصر الجائحة ورفض أسلوب تربية الكثير من البالغينن ووجدتا أن الآباء اللطيفين غالبًا ما يسعون إلى "عكس" ما يفعله آباؤهم - وضع الحدود وتجنب العقاب.

في حين أعرب معظم المشاركين عن رضاهم، أعرب أكثر من ثلثهم عن الشك الذاتي أو الإرهاق، مما يشير إلى أن البقاء هادئاً بشكل مستمر قد يكون صعباً بقدر ما هو مجزٍ.

"أنت لا تستمع أبداً"

ربما تحاول الاستعداد لوقت النوم والأطفال يلعبون لعبة، لذا يمكنك أن تقول: "أرى أنك شديد التركيز على هذه اللعبة، أو أرى أنك مشغول، هل تريد تذكيراً لمدة خمس دقائق قبل أن يحين وقت الاستحمام أو ارتداء بيجامتك؟" أو "أحتاج إلى انتباهك لمدة خمس ثوانٍ"، كما قالت سوريا.

يساعد هذا على تحويل التواصل بطريقة إيجابية - تجنب التصريحات الكبيرة والعمل مع طفلك بالطريقة التي يتعرف عليها.

قالت سوريا: "هذا يُغيّر الإطار تماماً، بدلاً من إصدار بيان شامل كعدم الاستماع أبداً".. "إنّ المبالغة في الحديث قد يكون لها آثار سلبية على الأطفال، لأن ذلك يُصبح مفهومهم عن ذواتهم".

عندما يتعلق الأمر بإيجاد الكلمات المناسبة لاستخدامها مع أطفالك، أوضحت سوريا أن الأمر لا يتعلق بالحصول على الأشياء بشكل صحيح في كل مرة، بل يتعلق بممارسة ما هو الأفضل بالنسبة لك ولطفلك.

نصيحة من ذهب

تنصح سوريا بأن هذه العبارات ليست مجرد إرشادات جامدة، بل أدوات يمكن لكل شخص أن يطوّعها بطريقته الخاصة.

فقد لا ينجح أسلوب معين، فيجرب المرء غيره حتى يجد ما يناسبه، وتوضح أن فهم المفاهيم العميقة وراء هذه العبارات هو ما يساعد الآباء فعلاً على تحقيق التغيير الحقيقي.