قبل السفر.. هل تعرف وظيفة «وضع الإجازة» في الثلاجة؟

مع اقتراب موسم الإجازات والسفر، يبحث كثيرون عن طرق لتقليل استهلاك الكهرباء دون تعريض أجهزتهم المنزلية أو الأطعمة للتلف. ومن بين الميزات التي باتت توفرها العديد من الثلاجات الحديثة ما يُعرف بـ "وضع الإجازة" وهي خاصية مصممة لتوفير الطاقة خلال فترات الغياب الطويلة عن المنزل.

ويعد هذا الوضع بمثابة نظام ذكي لتقليل استهلاك الكهرباء، إذ يرفع درجة حرارة قسم التبريد فقط إلى مستوى أعلى من المعتاد، بينما يواصل قسم التجميد (الفريزر) العمل بكامل كفاءته، ما يتيح خفض استهلاك الطاقة دون الحاجة إلى إيقاف الثلاجة بالكامل.

كيف يعمل؟

في الوضع العادي، تُضبط درجة حرارة الثلاجة عند نحو 4 درجات مئوية، لكن عند تفعيل «وضع الإجازة» ترتفع الحرارة إلى ما بين 12 و15 درجة مئوية تقريباً، وهي درجة لا تكفي لحفظ الأطعمة الطازجة، لكنها تقلل من تكوّن الروائح الكريهة والعفن داخل الثلاجة الفارغة.

ولأن الحفاظ على درجة حرارة أعلى يحتاج إلى طاقة أقل، ينخفض استهلاك الكهرباء مقارنة بالتشغيل الاعتيادي.

متى يُنصح باستخدامه؟

يوصي مصنعو الثلاجات بتفعيل هذه الخاصية عند السفر لمدة تتجاوز ثلاثة أو أربعة أسابيع، بشرط إفراغ قسم التبريد بالكامل من جميع الأطعمة القابلة للتلف.

أما إذا كانت مدة السفر لا تتجاوز بضعة أيام أو أسبوعين، فمن الأفضل ترك الثلاجة تعمل بشكلها الطبيعي، لأن الوفر في استهلاك الكهرباء سيكون محدوداً ولا يستدعي تشغيل هذا الوضع.

خطوات مهمة

لضمان أفضل أداء، ينصح الخبراء باتباع عدد من الخطوات قبل تشغيل «وضع الإجازة»، وهي: إفراغ قسم التبريد من جميع الأطعمة الطازجة، نقل الأطعمة القابلة للتجميد إلى الفريزر إذا كانت مناسبة لذلك، تنظيف الثلاجة وتجفيفها جيداً لتقليل احتمالات ظهور الروائح أو العفن، إغلاق مصدر المياه إذا كانت الثلاجة مزودة بصانع ثلج أو موزع مياه أوتوماتيكي.

أما في حال الثلاجات التي لا تتضمن خاصية «وضع الإجازة» تتطلب إجراءات مختلفة، فإذا كانت فترة السفر ستستمر شهراً أو أكثر، ينصح بإيقاف الثلاجة تماماً بعد تفريغها بالكامل، بما في ذلك الفريزر، مع ترك الأبواب مفتوحة قليلاً لمنع تراكم الرطوبة والروائح.

أما في حالات السفر القصير، فيبقى تشغيل الثلاجة بالطريقة المعتادة هو الخيار الأكثر أماناً.

أنظمة ذكية

وفي كثير من الطرز الحديثة للثلاجات، لم تعد الشركات تضع زرًا مخصصًا لـ«وضع الإجازة»، إذ أصبحت الثلاجات تعتمد على أنظمة ذكية لإدارة إزالة الجليد واستهلاك الطاقة، تستطيع مراقبة عدد مرات فتح الباب، وعند انخفاض الاستخدام تقلل تلقائياً دورات إزالة الجليد، ما يسهم في خفض استهلاك الكهرباء دون الحاجة إلى تدخل المستخدم.

ويرى خبراء الطاقة أن هذه التقنيات تجعل الثلاجات الحديثة أكثر كفاءة، لكنها لا تلغي أهمية معرفة كيفية تشغيل الجهاز بالشكل المناسب قبل السفر، لضمان توفير الطاقة والحفاظ على سلامة الجهاز في الوقت نفسه.