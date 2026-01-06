خبراء ينصحون: احجز في الجانب الأيمن من الطائرة لهذا السبب

يسعى معظم ركاب الطائرات للحصول على مساحة إضافية للأرجل أثناء الرحلة، لكن هذا غالباً ما يكون مكلفاً عبر ترقية المقاعد أو الدرجة السياحية المميزة، ومع ذلك، كشف خبراء السفر عن طريقة ذكية تمنح المسافرين بوصة إضافية دون دفع أي مبلغ إضافي.

وفقاً لتقرير موقع "ويتش" نشرته صحيفة "ميرور"، يوفر الجانب الأيمن من الطائرة، وتحديداً المقاعد D وE وF، مساحة أكبر للأرجل مقارنة بالمقاعد على الجانب الأيسر (A وB وC).

وأظهرت الأبحاث أن الفرق يتراوح بين نصف بوصة وبوصة كاملة، وهو ما يمكن أن يحدث فارقًا ملحوظًا خلال الرحلة، خصوصًا على الرحلات الطويلة.

وأضاف التقرير أن أفضل فرصة للحصول على هذه المساحة الإضافية تكون عند حجز مقعدك قبل 24 ساعة من موعد الإقلاع، حيث تتيح معظم شركات الطيران اختيار المقعد مجاناً، كما أن المقاعد الموجودة أمام الحواجز، على صفوف مخارج الطوارئ، أو في مؤخرة الطائرة عادةً ما توفر مساحة أكبر.

وأشار إلى أن ركاب طائرات بوينغ 737-800 التابعة لشركة "ريان إير" يحصلون على 29.5 بوصة من مساحة الأرجل في الصفوف 3 إلى 15 على المقاعد D وE وF، مقارنةً بمساحة 29 بوصة فقط على الجانب الأيسر.

كما أظهرت الدراسات أن ركاب طائرات إيرباص A321neo التابعة لشركة "إيزي جيت" يمكنهم الاستمتاع ببوصة إضافية من مساحة الأرجل على الجانب الأيمن، فيما توفر طائرات A320-214 نصف بوصة إضافية على الجانب نفسه في الصفوف 14 إلى 29.