دموع الماضي تُباع بالملايين.. كنوز تيتانيك تنهض من الأعماق

لا تزال مأساة غرق السفينة "تيتانيك" تثير اهتمام العالم، رغم مرور أكثر من قرن على وقوعها، فقد اصطدمت السفينة الشهيرة بجبل جليدي في الساعات المتأخرة من ليلة 14 أبريل عام 1912، ما أسفر عن غرقها ومصرع أكثر من 1500 راكب من أصل 2240 كانوا على متنها.

ومنذ ذلك الحين، جرى انتشال عدد كبير من القطع الأثرية التي تعود للركاب الناجين والضحايا على حد سواء، وتم عرضها في مزادات عالمية بأسعار باهظة.

نستعرض فيما يلي أبرز هذه المقتنيات النادرة التي حققت أرقاماً قياسية عند بيعها وفقا لموقع lovemoney:

رأس دمية خزفية: تم انتشال رأس دمية من قاع المحيط الأطلسي عام 1977 على عمق 2000 متر، بعد أن ظُنّ في البداية أنها صخرة، تعود الدمية إلى طراز نادر كان على متن السفينة، وبيعت في عام 2018 مقابل 7900 دولار.

سجادة من الدرجة الأولى: لم تغادر هذه القطعة أرض الميناء، إذ تم استبعادها قبل الإبحار، لكنها كانت مخصصة لإحدى حجرات الدرجة الأولى، تم بيعها عام 2012 بمبلغ 18750 دولاراً.

بطاقة بريدية موقّعة من موظف الاتصالات اللاسلكية جاك فيليبس: كُتبت قبل وفاته بستة أيام وبيعت في مزاد عام 2012 بمبلغ 20000 دولار.

بسكويت من قارب نجاة: يعود لعدة النجاة في أحد قوارب الإنقاذ، وبيع مقابل 23200 دولار، ما جعله أغلى قطعة بسكويت في العالم.

بطاقة بريدية نادرة لراكب من الدرجة الأولى: كتبها ريتشارد ويليام سميث إلى صديقة في إنجلترا، وبيعت في نوفمبر 2024 مقابل 25300 دولار.

مفاتيح مرفقة بحلقة نحاسية: تعود إلى صامويل إرنست هيمينغ، الذي نجا من الغرق وساهم في إنقاذ الركاب، وبيعت مفاتيحه بـ27900 دولار.

بطاقة قائمة طعام لركاب الدرجة الثالثة: الناجية سارة روث احتفظت بها في حقيبتها، وهي النسخة الوحيدة المعروفة، وبيعت في 2005 مقابل 44650 دولاراً.

خريطة لسطح الدرجة الأولى: كانت تعود لزوجين أمريكيين ثريين لقيا حتفهما، وبيعت مع صورة للزوج في مزاد عام 2011 بمبلغ إجمالي قدره 76500 دولار.

تذكرة غير مستخدمة: لحضور لحظة إطلاق السفينة من بلفاست، وهي الوحيدة من نوعها، وبيعت في 2012 مقابل 56250 دولاراً.

ميدالية ذهبية لطاقم قارب الإنقاذ "كارباثيا": منحت لأحد أفراد الطاقم تكريماً لجهود الإنقاذ، وبيعت عام 2018 مقابل 61870 دولاراً.

عصا إنارة استخدمتها إحدى الراكبات: استعانت بها الراكبة إيلا وايت لجذب انتباه السفن، وبيعت بـ62500 دولار، رغم أن التقديرات كانت تصل إلى نصف مليون.

سترة نجاة غير مستخدمة: وجدت على شاطئ كندا عام 1912، وبيعت عام 2008 بمبلغ 68500 دولار.

لوحات نحاسية لقوارب النجاة: كانت تحمل اسم السفينة، وبلغ سعر الواحدة منها حتى 70000 دولار في مزاد عام 2006.

ملصق دعائي لرحلة العودة: أحد الملصقات النادرة التي نجت من الإتلاف بعد غرق السفينة، وبيع مقابل 85200 دولار.

جهاز "سكستانت" استخدم في عملية الإنقاذ: يعود لقائد "كارباثيا"، وبيع في 2016 بمبلغ 92,200 دولار.

سجل السفينة "ماكاي-بينيت": وثق مهمة انتشال الجثث، وبيع عام 2007 مقابل 102,000 دولار.

قائمة طعام من الدرجة الأولى: تعود لليلة 11 أبريل 1912، وبيعت عام 2023 بمبلغ 105,000 دولار.

بطانية من قارب نجاة: مطرزة بشعار شركة "وايت ستار"، وبيعت عام 2023 مقابل 117,000 دولار.

قائمة عشاء أخيرة للدرجة الأولى: وثّقت الوجبة الأخيرة قبل غرق السفينة، وبيعت عام 2015 مقابل 118,750 دولاراً.

تقرير عملية الإنقاذ: كتبه قبطان "كارباثيا" وبيع مقابل 120,000 دولار.

ساعة جيب لأحد الضحايا الروس: كانت بحوزة الراكب سينيي كانتور، وبيعت عام 2023 مقابل 119,000 دولار.

كرسي سطح السفينة: أحد الكراسي التي ألقيت في البحر لإنقاذ الوزن، وبيع عام 2015 مقابل 154,000 دولار.

رسالة على ورق "تيتانيك" الرسمي: كتبها رجل أعمال أمريكي قبل يوم من الغرق، وبيعت في 2017 مقابل 155,000 دولار.

مفتاح برج المراقبة: فتح غرفة المنظار الذي نسي أحد الضباط تسليمه، ويُعتقد أن غيابه ساهم في الكارثة، بيع عام 2007 مقابل 176,700 دولار.

لا تزال هذه القطع تروي قصة مأساة "تيتانيك" وتكشف تفاصيل دقيقة عن الحياة على متنها، وتجد اهتماماً واسعاً من هواة الاقتناء والمؤرخين حول العالم، حيث تعكس كل قطعة لحظة من تاريخ غيّر مسار الملاحة البحرية إلى الأبد.