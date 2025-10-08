ظهور نادر لـ«الوشق العربي» في جبال الإمارات

التقطت كاميرا مراقبة في أحد المتنزهات الوطنية بدولة الإمارات صورةً لقطٍّ بريٍّ نادر يُعرف باسم الوشق العربي (Arabian Caracal)، بحسب ما أظهرته صورةٌ من الفيديو.

فمع حلول الليل على جبال الإمارات، تحرّك «مفترس القمم» هذا بين الصخور الوعرة. وبفضل طباعه المراوغة وحياته الليلية، ظلَّ طويلاً بعيداً عن الأنظار — حتى مرَّ أمام كاميرا خفيّة قام متطوعون وعلماء بيئة بتركيبها على مسارات في منتزه وادي الوريعة الوطني، وهو «أول محمية جبلية في الإمارات»، ضمن جهودٍ مستمرة لتوثيق الحياة البرية في المنطقة، وفق ما ذكرت مؤسسة الإمارات للطبيعة – الصندوق العالمي للطبيعة (WWF) في بيانٍ صدر أمس.





وخلال مراجعة اللقطات أخيراً، لفت انتباه الباحثين مقطع فيديو مدّته نحو عشر ثوانٍ، صُوّر في 15 مايو الماضي، يظهر فيه بوضوح وشق عربي — وهو أول توثيق مؤكد لوجوده في المنتزه، بحسب المؤسسة.

الوشق العربي، واسمه العلمي caracal schmitzi، يُعدّ من «أبرز المفترسات في المنطقة، ويمكن التعرف عليه فوراً بفضل خصلات الشعر السوداء في أذنيه وبنيته القوية، ودوره كأحد مفترسات القمّة»، كما أوضحت المؤسسة.

وعلى الرغم من أن هذا النوع غير مهدد عالمياً بالانقراض، فإنه في دولة الإمارات يُعدّ مهدداً بالانقراض بشدة ونادر الوجود، إذ يُعتقد أن عدد الأفراد البالغين المتبقين في البرية أقل من 250 فرداً.

وشاركت مؤسسة الإمارات للطبيعة مقطع الفيديو في 8 أكتوبر عبر حسابها على إنستغرام، ويُظهر الفيديو القصير الحيوان وهو يظهر من الجهة اليسرى، يتسلّق كومةً من الصخور، ثم يتوقف على ما يبدو ليلعق الصخور.

كما أكدت المؤسسة أن الوشق العربي رُصِد في موقعين مختلفين على الأقل داخل منتزه وادي الوريعة، ونُشرت أيضًا صورة له وهو يسير فوق الصخور في الصباح.

وقال أندرو غاردنر، المدير المشارك لحفظ التنوع البيولوجي في المؤسسة: «نحن سعداء جداً بالتقاط صورٍ لهذا النوع عبر الكاميرات، ولكن علينا أيضًا أن نتذكر أن تسجيلًا واحدًا يُعدّ دليلًا هشًّا، وليس ضماناً لتعافي النوع؛ ولهذا يجب أن تُقابل هذه النتيجة بإجراءاتٍ فورية ومدروسة بعناية».

وأضافت المؤسسة أن هذا الظهور يُعدّ «إنجازاً بارزاً في مجال حماية الحياة البرية»، ويمنح «أملًا جديداً لبقاء هذا النوع» في الإمارات.

تُظهر مقاطع الفيديو التي نشرها المنتزه عبر يوتيوب التضاريس الجبلية الوعرة لوادي الوريعة، المعروف أيضاً باسم محمية وادي الوريعة للمحيط الحيوي، والذي يقع بالقرب من الساحل الشمالي الشرقي لدولة الإمارات، على بُعد نحو 90 ميلاً (145 كيلومتراً) شمال شرقي دبي.