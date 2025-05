الأسماء الأكثر سعادة والأكثر بؤساً في بريطانيا

كشف استطلاع رأي شمل 2000 شخص في بريطانيا عن الأسماء الأكثر سعادة والأكثر بؤساً في المملكة المتحدة.

وأظهر الاستطلاع أن اسم ديف" كان الأكثر سعادة في بريطانيا وتلاه اسم كاتي بينما تصدر اسما فيكتور وسوزان الأسماء الأكثر بؤساً.

وخلال الدراسة، تم إعطاء المشاركين قائمة طويلة من الأسماء وطلب منهم تحديد جميع الأسماء التي يعتقدون أنها الأكثر تفاؤلاً، أو على العكس من ذلك، الأكثر غضباً وفق صحيفة ديلي ميل البريطانية.

بناءً على ذلك، حُسبت نسبة مئوية لإعطاء تصنيف عام، ووجد الاستطلاع أن 23% من المشاركين يرون أن أسعد شخص قابلوه في حياتهم يُدعى ديف، وربما يشمل ذلك رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون أو أسطورة كرة القدم السابق ديفيد بيكهام - ولكن أحد المشاهير القلائل الذين يستخدمون النموذج المختصر هو قائد فرقة فو فايترز ديف غرول، الذي كان يُنظر إليه دائمًا على أنه "الرجل الأكثر لطفًا في عالم الروك".

وفي الوقت نفسه، كان الاسم الأكثر سعادة بين النساء هو كاتي.

ومن بين العشرة الأوائل الأكثر سعادة يأتي بوبي، وبن، وجاك، وتوم، ومحمد.

وعلى العكس من ذلك، تم تصنيف فيكتور باعتباره الاسم الأكثر بؤسًا، وهي النظرة التي ربما تأثرت بشخصية فيكتور ميلدرو، الشخصية الأكثر غضبًا في المسلسل الكوميدي التلفزيوني، والذي لعبه ريتشارد ويلسون في المسلسل الناجح على هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في التسعينيات One Foot in the Grave.

تم التصويت لسوزان في المرتبة الثانية في القائمة القاتمة، إلى جانب نايجل وكارين وكلفت منصة "التسوق والفوز" البريطانية Winnrz بإعداد مؤشر السعادة للأسماء.

سكان الشمال

وكشفت الدراسة أيضا أنه على الرغم من الصورة النمطية المزعجة التي تحيط بهم، فإن سكان الشمال هم الأكثر سعادة في المملكة المتحدة، حيث أصر 44% من المشاركين على أن سكان الشمال هم في العموم مجموعة مبتهجة.

ويقارن هذا بنسبة 17 في المائة فقط الذين قالوا إن أهل الجنوب هم الأكثر سعادة.

ومن غير المستغرب أن يكون المكان "السعيد" هو الاسترخاء على الشاطئ أثناء العطلة، ثم الجلوس في الحديقة في يوم مشمس جميل والالتفاف على الأريكة مع تناول وجبة سريعة في ليلة الجمعة.

ومن بين الأشياء الأخرى التي تسعد البريطانيين الفوز بالجوائز، والذهاب في نزهات طويلة في الريف، والالتقاء بالأصدقاء.

بشكل عام، أشار البريطانيون الرومانسيون إلى أن شريكهم هو الشخص الذي يجلب لهم أكبر قدر من السعادة، يليه أطفالهم ثم أمهات البلاد.

لسوء الحظ، بالنسبة للآباء، فقط أربعة في المائة قالوا إن والدهم جلب لهم أكبر قدر من السعادة.

واتفق ما يقرب من تسعة من كل عشرة على أن حفنة نقدية غير متوقعة من شأنها أن تجعلهم أكثر سعادة، حيث برز مبلغ متواضع قدره 5000 جنيه إسترليني كمبلغ قال معظم البريطانيين إنه سيضع ابتسامة على وجوههم.

أفضل 10 أسماء الأكثر سعادةً والأكثر بؤسًا في المملكة المتحدة

الأكثر سعادة

1. ديف - 23 بالمائة

2. كاتي - 17 بالمائة

3. تشارلي - 16 بالمائة

4. إميلي - 16 بالمائة

5. لوسي - 14 بالمائة

6.بوبي - 14 في المائة

7. بن - 13 بالمائة

8. جاك - 12 بالمائة

9. توم - 11 بالمائة

10. محمد - 9 بالمائة

الأكثر بؤساً:

1. فيكتور - 17 بالمائة

2. سوزان - 15 بالمائة

3. نايجل - 15 بالمائة

4. كارين - 15 بالمائة

5. مارك - 10 بالمائة

6. جيريمي - 10 بالمائة

7. كلايف - 9 بالمائة

8. حسن - 9 بالمائة

9. جيف - 9 بالمائة

10. بريان - 8 بالمائة

المنهجية:

قُدِّمت قائمة طويلة من الأسماء إلى ألفي مشارك، وطُلب منهم اختيار الأسماء التي يعتقدون أنها الأسعد/الأشد بؤسًا. بناءً على ذلك، حُسبت نسبة مئوية بناءً على عدد الأشخاص الذين اختاروا ذلك الاسم تحديدًا، ثم صُنِّفوا حسب الترتيب.