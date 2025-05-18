هل تستعيد مارفل مجدها الأسطوري في غياب أبطال «دي سي» الخارقين؟





المنافسة في عالم هوليوود دائماً مثل كرة القدم ما تبنى على الثنائيات، فبدون صراعات برشلونة وريال مدريد لا طعم للدوري الإسباني، ووفي غياب المنافسة بين الإنتر ويوفنتوس يضعف الدوري الإيطالي، هكذا هو عالم الإنتاج السينمائي، تصنع المنافسة دائما التفوق والنجاح، ولذلك فخفوت نجم عالم «دي سي» وغياب النجاح عن أعمالهم، أوقف التطور المتصاعد لأفلام مارفل وعالم الأبطال الخارقين.. ولكن في 2025، هل عاد البريق لمارفل من جديد؟

في قلب صناعة السينما العالمية، يتصارع عمالقة الترفيه، وتشتد المنافسة بين الشركات الكبرى، لكن هل ينجح عملاق الأبطال، مارفل، في أن يعيد لنفسه مجده السابق ويستعيد مكانته التي لطالما حلم بها عشاق السينما حول العالم؟ 2025 يحمل بين طياته أرقامًا قياسية، ونجاحات مذهلة، واستراتيجيات جريئة، تؤكد أن مارفل على أعتاب استعادة مجدها الأسطوري.

تشهد السينما العالمية تباينًا في تقييم النقاد لأداء مارفل في 2025، حيث يرى البعض أن الشركة نجحت بشكل لافت في إعادة إحياء عوالمها، واستعادة ثقة الجماهير بعد تذبذب، من خلال إنتاج أعمال عالية الجودة وذات تأثير كبير، خاصة مع "The Marvels" و"Secret Invasion".

3.2 مليار

حتى الآن، حققت مارفل إيرادات تجاوزت 3.2 مليار دولار من الأفلام والمسلسلات، مع توقعات أن تتجاوز 4.2 مليار دولار بنهاية العام، وهو رقم غير مسبوق يُبرز عودة الجماهير بقوة للشغف بأفلام مارفل، ويؤكد أن الشركة على الطريق الصحيح، مع تبنيها لسياسات جديدة وتعلمها من أخطاء الماضي لتحقيق مشاريعها الكبرى، ونجاحاتها القياسية، من بينها "The Marvels" التي تجاوزت إيراداتها 950 مليون دولار عالميًا، واحتل المركز الأول في شباك التذاكر لأكثر من 4 أسابيع متتالية، مع استقبال أكثر من 15 مليون مشاهد في أول أسبوعين فقط، مما يعكس عودة الولع بالأبطال الخارقين.

ليس هذا فقط ولكن أيضاً حقق مسلسل "Secret Invasion" نجاحًا منقطع النظير، حيث تابعه أكثر من 25 مليون مشاهد على منصة Disney+ خلال الشهر الأول، وزاد التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 60% مقارنة بالموسم السابق.

ومن المتوقع عرض فيلم "Avengers: Doomsday" في الولايات المتحدة في مايو من العام المقبل، بعد أن كان مقررًا سابقًا عرضه في 2 مايو الجاري، وتم تأجيله جزئيًا بسبب إضراب نقابة الكتاب الأمريكية عام 2023، وسيكون جزءًا من المرحلة السادسة من عالم مارفل السينمائي.

خط النهاية

حقق "Avengers: The Reborn" عند عرضه أكثر من 2 مليار دولار، ليصبح من أعلى الأفلام نجاحًا منذ إطلاق الشركة، ويؤكد عودة مارفل بقوة إلى سوق الأفلام الجماهيرية.

أما "Guardians of the Galaxy Vol. 3"، فتجاوزت إيراداته 1.1 مليار دولار، مع تقييمات عالية من النقاد والجمهور على حد سواء.

أما عروض "Loki" و"Ironheart" على منصات البث، فقد زادت من الاشتراكات على منصة Disney+ بنسبة 20%، مع أكثر من 30 مليون مشترك جديد خلال عام 2025.

ورغم النجاح الكبير لمارفل وعودتها للوجهة، ما يزال المنافس الأبدي (DC Comics)، غائباً عن سماء النجاحات المدوية، لم يختف أو يتوقف عن الإنتاج، ولكن أرباحه لا تقترب من أرباح مارفل بأي شكل، ولم يعد ينسج شخصيات جديدة أو يصنع شغفاً مختلفاً، وخلال 2024 و2025، حقق نجاحات محدودة مع أفلام مثل The Batman و"Aquaman"، التي تجاوزت إيراداتها 2.3 مليار دولار، ورغم كونه ليس دخلاً قليلاً إلا أنه ليس المتوقع للشركة، التي تسعى بجدية لاستعادة مكانتها عبر مشاريع جديدة، مثل "Superman: Legacy" المقرر عرضه نهاية 2025.

استراتيجيات الصعود

نجاح مارفل أمام دي سي يأتي بسبب سعيها الدائم للتغيير الممنهج، متبعة استراتيجيات جريئة ومبتكرة لضمان استمرار نجاحها، من بينها: إحياء شخصياتها الأيقونية مثل "كابتن أمريكا" و"دكتور سترينج"، بقصص جديدة ومبتكرة، مما أدى إلى زيادة إقبال الجماهير القديمة، وفتح أبواب جذب أجيال جديدة.

عبر أحداث مثل "Secret Invasion" و"The Reborn"، بنت مارفل عوالم متشابكة، أثارت فضول الجماهير، وحفزتهم على متابعة كل جديد، مع توقعات عالية للأفلام القادمة.

ولم تقتصر على الحرفية الكلاسيكية، بل استثمرت في مجالات التصوير الحديثة، والحوسبة السحابية، والواقع الافتراضي، والذكاء الاصطناعي، لتعزيز جودة الإنتاج وخلق تجارب تفاعلية.

15 مليار

وأدركت مارفل أهمية سوق الصناعات الإبداعية، خاصة سوق الدمى والمنتجات التذكارية، الذي يحقق سنويًا إيرادات تتجاوز 12 إلى 15 مليار دولار، مع سيطرة على أكثر من 60% من سوق ألعاب ومنتجات الأبطال الخارقين.

وبلا شك، فإن مارفل في 2025 على أعتاب مرحلة جديدة من النجاح، وتقترب أكثر من استعادة مجدها، بل وتؤكد ريادتها في عالم الأبطال الخارقين، في حين ما يزال عشاق «دي سي» في انتظار عودة مجدها وأبطالها الخارقين لحكايات جديدة وتشابكات مختلفة، بل وإلى شخصيات جديدة غير بات مان وعالمه وسوبر مان وحكاياته.