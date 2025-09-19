المحطة الفضائية الدولية تقترب من السقوط.. من يحكم الفضاء بعد رحيلها؟

مع اقتراب نهاية عمر المحطة الفضائية الدولية (ISS) المقررة في عام 2030، تستعد وكالة ناسا لقيادتها نحو الغلاف الجوي للأرض لإعادة دخول متحكم فيها، منهية أكثر من عقدين من الوجود البشري المستمر في المدار الأرضي المنخفض. ومع هذه النهاية الوشيكة، يثار تساؤل حول مستقبل وجود البشر في الفضاء، وما إذا كان سيكون هناك بديل دائم يحافظ على التقدم العلمي والبشري بعد المحطة الدولية.

منذ إطلاق أول وحداتها عام 1998، كانت المحطة الفضائية الدولية أكثر من مجرد رمز للتعاون الدولي، إذ استضافت أكثر من 4,000 تجربة علمية، شملت دراسة تأثيرات الجاذبية الدقيقة على الإنسان، وتطوير مواد لا يمكن تصنيعها على الأرض، بالإضافة إلى اكتساب الخبرة العملية لإدارة البعثات الطويلة في الفضاء. ومع ذلك، فإن تقدم عمر المحطة وارتفاع تكاليف صيانتها دفع وكالة ناسا لتغيير أولوياتها بعيدا عن الإدارة المباشرة للبنية التحتية المدارية، وفقا لـ dailygalaxy.

ويستحضر مصير المحطة الفضائية الدولية تجربة سكاي لاب الأمريكية، التي سقطت على الأرض عام 1979، مما أدى إلى فجوة استمرت عقودا قبل إطلاق ISS، وأبطأت تقدم الأبحاث والطموحات البشرية في الفضاء. هذا التاريخ يشكل اليوم جزءا من استراتيجية ناسا لتجنب تكرار نفس الخطأ، بالتركيز على استثمارات طويلة الأمد في المحطات المستقبلية.

وفي هذا الإطار، لا يشمل مخطط ناسا الحالي بناء بديل مباشر للمحطة الدولية، بل تتجه الوكالة إلى مشاريع مثل بوابة القمر Lunar Gateway، محطة أصغر حول القمر لتكون نقطة انطلاق لمهام أرتميس، رغم أن مستقبلها غير مضمون بسبب عدم الاستقرار السياسي وتحولات الأولويات. أما في المدار الأرضي المنخفض، فقد أطلقت ناسا برنامج وجهات المدار التجاري LEO Destinations، الذي يتيح للشركات الخاصة بناء وتشغيل محطات فضائية، على أن تكون ناسا أحد العملاء، تشتري خدمات البحث والوصول دون تحمل كامل أعباء التمويل والصيانة.

وتتصدر Axiom Space هذا السباق، حيث تبني أول وحدة لها لمحطة Axiom، التي من المقرر إطلاقها عام 2027 للالتحام بالمحطة الدولية قبل أن تتحول إلى محطة مستقلة بحجم يعادل ضعف ISS. كما اكتسبت الشركة خبرة من خلال إرسال رواد فضاء خاصين إلى المحطة الدولية واختبار أنظمة إدارة التجارب، مما يجعلها المرشح الأبرز لضمان استمرارية الوجود البشري في المدار بعد 2030.

وفي حال نجاح Axiom ومنافسيها مثل Orbital Reef وStarlab، يمكن أن يتحول المدار الأرضي المنخفض إلى نظام تجاري متكامل، يضم سياحة فضائية، مصانع متخصصة، وأبحاث علمية لا يمكن إجراؤها على الأرض. وتعوّل ناسا على هذا النموذج التجاري لضمان استمرار البنية التحتية المدارية دون سيطرة حكومية مطلقة، مؤمنة بذلك مستقبل البشرية في الفضاء بعد رحيل المحطة الفضائية الدولية.