أكثر كائنات البحار غموضاً.. سمكة غريبة ترى في الظلام عبر رأسها

في اكتشاف علمي يسلّط الضوء على غرائب أعماق المحيط، أبدى باحثون دهشتهم من لقطات نادرة لسمكة تعرف باسم "باريل آي"، تمتاز برأس شفاف وعينين أنبوبيتين متوهجتين باللون الأخضر، ما يمنحها قدرة فريدة على الرؤية عبر رأسها في أعماق البحر المظلمة.

السمكة، التي تبدو وكأنها خرجت من عالم الخيال العلمي، تعيش في طبقات عميقة بعيدة عن ضوء الشمس، حيث تطوّرت لتتكيف مع بيئة يسودها الظلام شبه التام. وقد وثّق معهد مونتيري باي لأبحاث الأحياء البحرية (MBARI) في كاليفورنيا أول دراسة موسعة حولها عام 2009، لكن مشاهدتها الحية ما زالت من أندر التجارب العلمية، وفقا لموقع dailygalaxy.

تكيف فريد مع بيئة قاتمة

أحد أبرز ملامح هذه السمكة هو رأسها الشفاف الذي يكشف عينيها الأنبوبيتين الموجهتين للأعلى، والمصممتين خصيصا لاكتشاف الحركة في المياه المعتمة. ويحتوي بصرها على صبغة خضراء تساعد على تصفية بقايا الضوء المتسرب من السطح، ما يمنحها ميزة في تعقب الكائنات المضيئة مثل قناديل البحر، والتي تشكل جزءا أساسيا من غذائها.

إلى جانب ذلك، يقوم الرأس الشفاف بدور وقائي، إذ يحمي السمكة من لسعات القناديل أثناء اقترابها من فرائسها الصغيرة، مثل القشريات، التي غالبا ما تلتصق بلوامس القناديل. هذا التكيّف الفريد يسمح للباريل آي بالاقتراب من طعامها من دون أن تتعرض للأذى.

مشاهدات حية نادرة

ورغم أن العلماء كانوا يعتقدون لسنوات أن عيني السمكة ثابتتان وتتجهان فقط نحو الأعلى، كشفت دراسة حية أجريت عام 2009 خلاف ذلك. فقد أظهر رصد مباشر لإحدى العينات أن السمكة تستطيع تدوير عينيها إلى الأمام، ما يمكّنها من متابعة فرائسها مباشرة وليس فقط مراقبة ما فوقها. هذا الاكتشاف غيّر فهم العلماء لسلوكها، مؤكّدا أنها صيّادة نشطة وليست مجرد مراقِبة في الأعماق.

لغز من أعماق المحيط

بفضل هذه الخصائص، تظل سمكة الباريل آي واحدة من أكثر الكائنات غموضا وإثارة في عالم البحار. فهي تجمع بين قدرة بصرية استثنائية وبنية تشريحية غريبة تجعلها محمية من الأخطار وقادرة على الصيد بكفاءة.

ورغم مرور أكثر من عقد ونصف على أول توثيق علمي لها، ما زالت المشاهدات الحديثة تثير فضول العلماء وتفتح الباب أمام أسئلة جديدة حول أسرار الحياة في أعماق المحيطات، حيث لا يزال الكثير مجهولا عن الكائنات التي تعيش في الظلام الدامس وتتكيف بطرق تتجاوز خيال الإنسان.