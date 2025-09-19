«صيف الكلاسيكيات» في دبي يعرض فيلم «عصر يوم قائظ»

عرض ضمن فعاليات مهرجان «صيف الكلاسيكيات» في سينما عقيل بدبي، الذي يحتفي بالأفلام التي شكلت معالم سينمائية بارزة، فيلم «عصر يوم قائظ».

الفيلم يعود لعام 1975 وهو بطولة النجم آل باتشينو، ويعد من أحد أبرز الأفلام في تلك الفترة، نظراً للنجاح الكبير الذي حققه، حيث وصفته صحيفة نيويورك تايمز بأنه «كرنفال شوارع مبهج»، ووصلت إيراداته في ذلك الوقت إلى ما يقارب 50 مليون دولار، كما اعتبرته مكتبة الكونغرس فيلماً جمالياً يستحق الحفظ في السجل الوطني للأفلام.

الفيلم مبني على قصة واقعية، حيث يروي قصة سوني ووترزيك الذي احتجز موظفي مصرف في بروكلين رهائن مع شريكه فاتور ناتوريلي.

يشارك في الفيلم إضافة إلى آل باتشينو، جون كيزل، وكريس ساراندون، وتشارلز زورنينغ، وهو من إخراج سيدني لوميت، ومن كتابة فرانك بيرسون.

وحصل الفيلم على جائزة الأوسكار عام 1976 لأفضل سيناريو أصلي، وتم ترشيح الفيلم لسبع جوائز غولدن غلوب، وحصل على ستة ترشيحات لجوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام.

ويحكي الفيلم قصة ثلاثة أشخاص اتفقوا على سرقة بنك في بروكلين، إلا أن الخطة فشلت بعدما فقد أحدهم ويدعى ستيفي أعصابه وهرب، واكتشفوا أنهم وصلوا بعد تسليم الأموال اليومية ولم يجدوا غير 1100 دولار فقط.

وعندما يقرر أحد الثلاثة ويدعى سوني حرق شيكات السفر الخاصة بالبنك انتقاماً لخطتهم التي لم تنجح، ينتبه من في الخارج إلى الدخان، لتتم محاصرة المكان على الفور من قبل الشرطة.

وسرعان ما تبدأ خطتهم بالانهيار وسط تعاطفهما مع أغلب الرهائن، خاصة عندما يصاب أحدهما بالإغماء، وآخر يتعرض لنوبة، ما يستدعي من أحدهم للخروج من البنك وطلب المساعدة من أحد الأطباء، وسط العديد من المفاوضات بينه وبين الشرطة.

ورغم أن أحداث الفيلم كلها تدور في مكان واحد وهو البنك، والشارع الرئيسي الذي تجمعت فيه الشرطة وعدد كبير من الجماهير الذين بدأوا مع مرور الوقت باعتبار البطل ويجسد دوره آل باتشينو لا يخاف من الشرطة وأسلحتها الموجهة نحوه، وكان يفاوضهم بأعلى صوته.

وتدور أحداث الفيلم بشكل مثير جداً لا يمكن معه الشعور بالملل، ما يجعله فريداً من نوعه بحق ويستحق المشاهدة على الرغم من مرور تلك السنوات.

يمر الوقت وينتهي الأمر بالبطل بأن يطلب من السلطات توفير طائرة تنقله إلى بلد آخر مع شريكه، فترسل له الشرطة سيارة ليموزين لتقله إلى المطار، فيعمل البطل على تفتيشها بدقة قبل أن ينتقل إليها برفقة شريكه والرهائن، على أن يطلق سراحهم فور اطمئنانه لوصوله إلى الطائرة وتحقيق مطالبه.

فلم يعد لديه من خيار سوى الرحيل وسط الفشل الذي آلت إليه الأحداث، إلا أن سيارة الليموزين كان يقلها سائق متخصص من الشرطة لم يكن البطل على دراية بذلك، بالإضافة إلى وجود أسلحة في مكان خفي فيها لم يره وقت تفتيشه لها، وعند وصولهم إلى المطار يتم اعتقال البطل، وتحرير الرهائن.

وفي حديثها عن مهرجان صيف الكلاسيكيات أكدت بثينة كاظم مؤسسة «سينما عقيل» أن صيف الكلاسيكيات بات ركناً أساسياً من برامج السينما، وقالت: «مهرجان صيف الكلاسيكيات منصة تجمع الجمهور من خلال تجربة مشتركة لإعادة مشاهدة الأفلام التي شكلت حياتنا والسينما بشكل عام، وفي نسخة هذا العام نسترجع سنين طوالاً مرت على قصص لا تنسى، فهذه الأفلام أكثر من مجرد كلاسيكيات، إنها رفيقة وحافظة للذاكرة، وتطرح أسئلة لا تزال تراودنا بشكل مستمر».