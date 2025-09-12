من الجمجمة إلى الواقع… كيف أعاد العلماء بناء وجوه عمرها 2500 عام؟

كشف علماء عن إعادة بناء رقمية لوجوه رجلين عاشا قبل نحو 2500 عام في جنوب الهند، في محاولة لإحياء سكان حضارة غامضة لم يتم التعرف على الكثير عنها حتى الآن. وتستند هذه النماذج الواقعية إلى جمجمتين تم اكتشافهما في أوانٍ خلال حفريات عام 2021 في موقع دفن كونداغاي بولاية تاميل نادو.

وقال الدكتور كوماريسان جانيسان، رئيس قسم الوراثة في جامعة مادوراي كماراج والمشارك في تحليل البقايا، إن كونداغاي يُعتقد أنه موقع دفن مرتبط بالمستوطنة الأثرية القريبة المعروفة باسم كيلادي، وفقا لموقع livescience.

ويعتقد الباحثون أن كيلادي كانت مأهولة بحضارة حضرية متقدمة تعود إلى حوالي عام 580 قبل الميلاد، امتازت بمنازل طوبية ذات أسقف بلاطية، ونظم متطورة لإدارة المياه، وتجارة مع مناطق بعيدة، وكتابة نصوص تاميلية قديمة.

وأشارت الدراسات إلى أن سكان كيلادي كانوا يدفنون موتاهم في أوانٍ جنائزية، مصحوبة بمجوهرات وفخار وقرابين طعام، وقد عثر حتى الآن على عشرات هذه الأواني في الموقع.

وأكد تحليل تشريحي مستقل أن الرجلين كانا يتراوح عمرهما بين 50 و60 عاما عند وفاتهما، بينما تظل أسباب الوفاة مجهولة.

لإعادة إنشاء ملامحهما، أجرى الباحثون مسحا مقطعيا للجمجمتين لإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد افتراضية أُرسلت إلى مختبر الوجه Face Lab في المملكة المتحدة، المتخصص في إعادة بناء الوجوه.

وقالت كارولين ويلكنسون، مديرة المختبر، إن هذه النماذج تساعد على فهم أشكال البشر في الماضي وتمكننا من المقارنة بأسلافنا.

وأضاف جانيسان أن إعادة البناء الرقمي تضمنت بناء العضلات والدهون والجلد حول عظام الجمجمة، مستعينين ببيانات حديثة عن السكان الجنوبيين الآسيويين لتحديد عمق الأنسجة وملامح الوجه. وذكر أن ألوان العين والشعر والبشرة تم اختيارها وفق السمات الشائعة لسكان جنوب الهند، مع الإشارة إلى أن هذه النماذج تعد "مسودة أولية" يمكن تعديلها بعد تحليل الحمض النووي المستخلص من الجمجمتين.

وتشير الدراسات الجينية الأولية إلى أن هؤلاء الرجال القدماء يرتبطون بالسكان الجنوبيين الآسيويين الحاليين، ما يجعل من الممكن أن يكونوا من أسلاف بعض السكان المعاصرين في جنوب الهند، إلا أن البيانات الإقليمية المحددة لا تزال غير متوفرة لإثبات الصلة بشكل قاطع.

ويأمل الباحثون أن تكشف الدراسات المستقبلية للحمض النووي المزيد عن أصالة هذه الحضارة الغامضة وخصائص سكانها، لتسليط الضوء على فترة تاريخية حافلة لم يتم استكشافها بالكامل في جنوب الهند.