صدمة العمر.. يخسر 1200 مليون دولار بسبب رقم واحد

كان داريل ستينهوف، من ولاية كارولاينا الشمالية الأمريكية، على بعد رقم واحد فقط من الفوز بالجائزة الكبرى البالغة 1.2 مليار دولار في سحب Powerball، لكنه لم يخرج خالي الوفاض، إذ فاز بمبلغ 2 مليون دولار. جاء ذلك بعد أن تلقى إشعارا عبر البريد الإلكتروني يفيد بفوزه، وهو ما أصابه بمزيج من الصدمة والفرحة.

وقال ستينهوف في بيان لموقع North Carolina Education Lottery: "كنت في غاية السعادة ولم أصدق ما حدث. اتصلت على الفور بابنتي وزوجتي لأشاركهما الخبر".

اختار ستينهوف أرقامه الفائزة مستوحاة من أفراد عائلته، واشتملت الأرقام على: 8، 23، 25، 40، و53، مع رقم Powerball 5. وبفضل إنفاقه دولارا إضافيا لمضاعفة جائزته، حصل على 2 مليون دولار، بعد أن طابق تذكرته جميع الأرقام ما عدا رقم واحد فقط. بعد خصم الضرائب، سيأخذ ستينهوف إلى منزله حوالي 1.4 مليون دولار، ويخطط لاستخدام جزء من أرباحه لشراء منزل جديد في مدينة كلايتون، على بعد 15 ميلاً جنوب شرق رالي، وفقا لصحيفة The Independent.

السحب القادم لـ Powerball سيُجرى يوم السبت، ومن المتوقع أن تصل الجائزة الكبرى إلى 1.8 مليار دولار، وهو ما قد يجعلها ثاني أكبر جائزة في تاريخ الولايات المتحدة بعد الفوز بجائزة 2.4 مليار دولار في نوفمبر 2022 من قبل شخص في كاليفورنيا، وتعتبر نسبة الفوز بالجائزة الكبرى ضئيلة جدا، إذ تبلغ احتمالات اختيار الأرقام الصحيحة بالكامل 1 من 292,201,338.

خلال 33 عاما من عمر الجائزة، وصل ستة فقط من جوائز Powerball الكبرى إلى أكثر من مليار دولار، بما في ذلك السحب القادم. هذا العام، فاز أربعة أشخاص بالجائزة الكبرى، وكان آخرها في 31 مايو من قبل شخص في كاليفورنيا. السحب الحالي امتد لـ41 مرة متتالية دون فائز بالجائزة الكبرى، ما يعادل الرقم القياسي لأطول سلسلة متتالية، بعد أن كان الرقم القياسي السابق 42 سحبا العام الماضي قبل أن يفوز لاعب في أوريغون بمبلغ 1.326 مليار دولار.

وفي حال فوز شخص واحد بالجائزة الكبرى يوم السبت، سيكون أمامه خياران إما استلام مبلغ إجمالي قدره حوالي 826.4 مليون دولار بعد الضرائب، أو اختيار دفعات سنوية تتضمن مبلغا أوليا و29 دفعة سنوية تزيد بنسبة 5٪ كل عام. وتُباع تذاكر Powerball في يوم السحب، مع اختلاف الأسعار حسب كل ولاية.