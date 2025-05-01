ابنة بيل غيتس تكشف مرض والدها

في تصريح مفاجئ ألقى الضوء على الجانب الخفي من شخصية أحد أبرز عمالقة التكنولوجيا في العالم، كشفت فيبي غيتس، ابنة الملياردير الأمريكي ومؤسس مايكروسوفت بيل غيتس، أن والدها يعاني من متلازمة أسبرغر، وهي إحدى اضطرابات طيف التوحد.

وخلال مشاركتها في حلقة بودكاست أميركي شهير يحمل اسم "اتصل بأبيها"، بُثت اليوم، قالت فيبي (22 عاماً): "والدي يعاني من متلازمة أسبرغر، وقد تحدث عن ذلك علناً.. هو شخص غريب الأطوار اجتماعياً، وما يبدو لي مضحكاً، يكون مرعباً بالنسبة لصديقاتي عندما أقدّمه لهن."

وقد أيد غيتس نفسه هذا الانطباع، إذ أشار في مذكراته الجديدة "سورس كود"، إلى أنه لو نشأ في هذا العصر، لربما تم تشخيصه رسمياً ضمن طيف التوحد، كاشفاً عن أنماط سلوكية معينة في طفولته مثل التركيز المفرط، وصعوبة فهم الإشارات الاجتماعية، والتصرف بطرق لا يدرك أثرها على الآخرين.

وفي مقابلة مع موقع "إكسيوس"، روى غيتس أنه بدأ يفكر في أنه مصاب بتلك المتلازمة بجدية قبل نحو 25 عاماً، حين سأله أحدهم إن كان "مصاباً بطيف توحد"، فقال: "وقتها فكرت، هذا غريب.. أنا أدير شركة ضخمة.. ثم بدأت أدرك أن الأمر قد يكون صحيحاً فعلاً."

ويُعد هذا الكشف لحظة مهمة في الحديث العالمي عن التنوع العصبي، ويعزز من القناعة بأن التميز العقلي والسلوكي لا يتعارض بالضرورة مع النجاح، بل قد يكون أحد روافده.