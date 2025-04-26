آمال ماهر: فخورة وسعيدة جداً بالغناء في دبي أوبرا

أحيت الفنانة آمال ماهر حفلاً غنائياً في دبي أوبرا، أول من أمس، بعد غيابها عن جمهورها طوال الفترة الماضية، وشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً وتفاعلاً من قبل محبي أغاني آمال ماهر، التي تستعيد زمن عمالقة الفن العربي، بتميز أدائها وصوتها.

وأكدت الفنانة آمال ماهر للصحافيين عقب الحفل، أنها سعيدة جداً ومنبهرة بهذه المحبة الكبيرة لها من الجمهور في دبي ومدى تفاعله معها، وأوضحت أنها لم تكن ترغب في أن ينتهي الحفل وتترك المسرح لشدة سعادتها.

وأضافت: «وجودي على مسرح دبي أوبرا له هيبته مما أصابني بالارتباك في بداية الحفل، إلا أن الجمهور كان مبهراً، مما خفف من هذا القلق، وجعل الحفل أكثر من رائع».

وأشارت إلى أنها تستعد حالياً لطرح ألبومها الجديد الذي سيرى النور خلال عدة أيام، حيث يضم بين 10 و11 أغنية باللهجة المصرية، موضحة أنها ستتوقف قليلاً بعد هذا الحفل في دبي لانتظار طرح الألبوم، معتذرة للجمهور عن طول غيابها.

وحول ما إذا كانت تستعد لعمل ديو قريباً بعد نجاحاتها في هذا المجال مع كل من الفنانين، راشد الماجد وماجد المهندس ووائل جسار، أكدت أنها تحب تقديم الديو مع أي فنان تتميز خامة صوته بكونها مناسبة لها، وأضافت: «لا أستطيع أن أختار أسماء محددة في هذا السياق، فالديو هو الذي ينادي أصحابه».

ورداً على سؤال عن رأيها باللقب الذي بات يطلق عليها، «صوت مصر»، وفيما إذا كانت هي الأجدر به أم زميلات لها أطلق عليهن اللقب أيضاً، أجابت : «كل من يمثل مصر هو صوت مصر».

وبينت آمال أيضاً، أنها مستعدة للغناء بالعربية الفصحى، إذ سبق وأن قامت بذلك في بداياتها، وهكذا فلن تمانع إذا ما توفرت الكلمات المناسبة، كما أشارت إلى علاقتها بالفنانة أحلام قائلة: «حبيبة قلبي.. أطيب قلب في الدنيا، وهي فنانة كبيرة فنياً وأخلاقياً اجتمعت فيها كل معاني الحب والصدق والشفافية، أشكرها وأتمنى لها التألق والنجاح الدائمين».

صوت ونغم وسحر

غنت آمال ماهر على مدى ساعتين باقات من الأغاني المتميزة، أمتعت معها الجمهور في هذا الحفل، إذ غنت تشكيلة من الأغاني الطربية لعدد من قامات الفن العربي، مثل: أم كلثوم وعبدالحليم حافظ ووردة الجزائرية، ومن تلك الأغنيات:

«قالوا بالكتير كم يوم، أنا بداية بدايتك، أهواك، سكة السلامة، اتقي ربنا فيّا، أكدب عليك، اللي قادرة عالتحدي، أنا الحب، انت عمري، ياما عز عليه بعادك، إديني فرصة أفهمك، في إيه بينك وبينها، لو كان بخاطري أنا، وابتدى المشوار، عندي صاحبة في الزمان ده، انت تقول وتمشي».

وقبل أن تغني «فيك حتة غرور»، استأذنت آمال ماهر الجمهور ممازحة: «هل أغنيها أم سيزعل مني الرجال، ليجيب الجمهور بصوت واحد بالتأكيد على أن تغنيها».

وقد تفاعلت الفنانة آمال ماهر مع جمهورها طوال الحفل، حيث كانت تستمع لتعليقاتهم وتشكرهم عليها، وتلبي أيضاً كل طلباتهم من الأغاني، حتى تلك التي لم تكن قد أعدت وحضرت لها مسبقاً، إذ غنتها بصوتها العذب من دون موسيقى، وذلك في جو بهيج خاطبت خلاله جمهورها: «أنتم جمهور يفتح النفس».