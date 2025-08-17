دبي ثروة من فرص الترفيه والمعرفة على مدار اليوم

دبي مدينة الأوقات كلها، ويجد فيها كل شخص ما يحتاجه ويناسب اهتماماته وهواياته الترفيهية والثقافية والفنية والمعرفية، في كل أوقات اليوم. ومن يرصد المدينة في أوقاتها المختلفة، يرى أن أهلها وقاطنيها يقبلون على مرافقها، وما تتيحه من بنية تحتية مناسبة لمختلف الأنشطة.

ومن يقضي يومه كاملاً في دبي، يراها مشرقة في الصباح نشيطة، وفي الظهيرة جادة ومنشغلة. وفي المساء، منفتحة على الثقافة والمعرفة حيث تنشط العروض الفنية والغنائية، وتتصدر «أوبرا دبي» المشهد بعروضها العالمية الاستثنائية.

ثقافة وفنون

ثمة أوقات وأنشطة لا تثير كثيراً من الصخب الإعلامي، ولكنها جوهرية وأساسية في حياة دبي اليومية، ومثال ذلك أوقات المساء، التي هي في العادة موعد الفعاليات الثقافية والفنية، من ندوات وأمسيات، ومعارض، وحفلات كما أن الحياة المسائية تتضمن التسوق في المتاجر الكبرى، وتشمل الأوقات العائلية خارج البيت، وارتياد دور العرض من سينمات ومسارح ومعارض فنية وغاليريهات وغيرها.

فالحياة المسائية في دبي من أغنى أوقات المدينة، وأكثرها تنوعاً في الاهتمامات، وفي نوعية الشرائح والفئات التي تستقطبها.

رياضة وقراءة

تعد الفترة الصباحية من أكثر الفترات النشيطة في مرافق المدينة؛ فرغم أن غالبية السكان مرتبطون بأعمالهم والتزاماتهم الوظيفية، إلا أن مرافق المدينة من شواطئ، وحدائق، ومماشٍ، وممرات لركوب الدراجات، تشهد نشاطاً لا يخبو في الصباح.

وتعد هذه الفترة، وقتاً لمحبي الرياضات المتنوعة من سباحة ورياضات مائية ومشي وركوب دراجات وغيرها وكذلك وقتاً يستقطب محبي القراءة، ومن يحبون الاختلاء بأنفسهم في لحظات من السكينة والهدوء.

ثروة من الوجهات

ولعل قلة من المدن تتسع وتتيح مرافقها لممارسة هذا القدر المتنوع من الأنشطة، في أوقات اليوم المختلفة، كما أن الرياضة باتت واحدة من الأنشطة التي تميز المدينة، وتزدهر فيها، فدبي «مدينة رياضية»، وبنفس الدرجة يمكن قول هذا عن القراءة، التي باتت واحدة من الأنشطة التي يصادف المرء محبيها في مرافق المدينة المختلفة، وفي أوقات متباينة.

وإلى جانب هذا التباين في الأنشطة والأوقات، وتعدد البيئات من شواطئ وحدائق ورمال ذهبية وغيرها، هناك ذلك القدر الهائل من المرافق التي تنتمي إلى مفهوم «الوجهات المغلقة»، التي تقدم الترفيه والمعرفة بما يتناسب مع فصل الصيف، مثل «سكي دبي»، و«المتاحف»، والمكتبات العامة وغيرها.

وتعد هذه «الوجهات المغلقة» إضافة نوعية إلى ثروة دبي من وجهات الترفيه والثقافة، متعددة الأوجه، والاهتمامات.

توسع وإثراء

ويؤكد المخرج المسرحي والفنان ناجي الحاي أن دبي لا توازن فقط بين المجالات المختلفة من الأنشطة التي تقام فيها، بل وتسعى إلى التوسع في ذلك بما يثري تجربتها مع الاقتصاد الإبداعي، واستراتيجيتها في أن تكون مركزاً عالمياً للإبداع والمبدعين في كافة المجالات.

وقال: بدأنا مع تجربة دبي نسمع عن مختلف الأنشطة الترفيهية والمعرفية والفنية، وباتت تصنيفاتها مألوفة في الفترة الأخيرة، من «وجهات مغلقة» وأخرى مفتوحة وغيرها.

وهذا يدل على الشوط الطويل الذي قطعته الإمارة في بناء مشهد ثقافي وفني ومعرفي يوازي ما تمتلكه من إمكانيات في مجال الترفيه.

وأضاف: إن تجربة دبي في هذا المجال لافتة للغاية؛ فمن النادر أن تحقق مدينة ما كل ما حققته دبي في سنوات قليلة.

وهذا نجاح لم يكن من الممكن أن يتحقق لولا التخطيط الاستراتيجي المحكم المقترن بالعمل المثابر الدؤوب. ولهذا، ليس من الغريب أنها جاهزة لحاجات كل إنسان، في كل أوقات النهار.

تجربة متكاملة

من جهتها، أكدت فاطمة فكري رئيس قسم الأنشطة والفعاليات في مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، أن المكتبة تعد جزءاً رئيساً مما توفره دبي لإنسانها، حيث تقدم تجربة ثقافية ومعرفية متكاملة، تلبي تطلعات مختلف شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين أو الزوار والسياح، وذلك من خلال برنامج متنوع من الفعاليات والأنشطة التي تُنظم على مدار اليوم.

وتابعت: «إن الفعاليات الصباحية تشكل جزءاً محورياً من هذا البرنامج، حيث تستهدف فئات متعددة من بينها السياح وطلبة المدارس، والوفود الرسمية، والمهتمون بالثقافة والمعرفة الذين يفضلون استكشاف المدينة خلال ساعات النهار».

توازن في الأوقات

وأضافت: «هناك العديد من المرافق المميزة والمفتوحة في مكتبة محمد بن راشد أبرزها معرض ذخائر المكتبة ومعرض الصحافة العربية، إضافة إلى الفعاليات المصاحبة مثل الجولات الإرشادية، وورش العمل التعليمية، واللقاءات الثقافية التي تُنظم ضمن جدول دقيق يراعي تنوع الزوار واختلاف اهتماماتهم».

وأردفت إن المكتبة تسهم من خلال هذا التوازن بين الفعاليات الصباحية والمسائية في تعزيز المشهد الثقافي في دبي، وترسيخ مكانتها وجهة معرفية رائدة لا تقتصر على فترات المساء كما هو شائع في العديد من الفعاليات الأخرى، بل تقدم بُعداً جديداً لتجربة الزائر يقوم على الاستكشاف الهادئ والتفاعل مع المحتوى الثقافي خلال النهار.