«وديمة وحليمة 4» و«المندوس» يحافظان على الصدارة و«سما دبي» الأفضل

الفوز بقلوب المشاهدين كان هو الطموح الذي حدا بمبدعي الأعمال الدرامية والبرامج التلفزيونية إلى خوض غمار المنافسة في الموسم الرمضاني لعام 2025، ومنذ لحظة الانطلاق نجح الجميع في جذب انتباه الجماهير واقتناص شغفهم، وربما تساوت الرؤوس في تصدُّر المشهد الإبداعي ببراعة تخطف الأنظار، لكنَّ لغة الأرقام والإحصائيات تظل هي الحكَم الحقيقي لتحليل تلك اللوحة الفنية الحافلة بشتى ألوان الجمال، وتقييم كل عمل على حدة، والحُكم بالأسبقية لمن استطاع أن يصل إلى القمة ويبلغ أقصى درجات التميز.

وها هي «البيان» بعدما رصدت نتائج الاستطلاع المبدئي في منتصف الشهر، تعود فتطلق صفارة انتهاء السباق الرمضاني، ليحين موعد رصد النِّسَب وجني النتائج وعرضها بحيادية تامة.

«وديمة وحليمة 4» أفضل مسلسل إماراتي

كشفت نتائج استطلاع «البيان» النهائي الخاص ببرامج ودراما رمضان 2025، والذي حظي بمشاركة قرابة 10 آلاف شخص، تحقيق مسلسل «وديمة وحليمة 4»، الذي يعرض على قناة «سما دبي»، وتتألق خلاله النجمتان سعاد علي وملاك الخالدي، المركز الأول بواقع 32 % من الأصوات، وجاء في المرتبة الثانية مسلسل «وطن عمري»، الذي يتناول عبر قناة «سما دبي» جوانب من القيم الأسرية الاجتماعية في إطار مشوق، ونال 21 % من الأصوات، وحصد «البوم 2»، الذي تعرضه قناة أبوظبي، نسبة 12 %، وتبعه مسلسل «دنون» على قناة «سما دبي» بواقع 9 %، ثم «شغاب» 7 %، بينما تقاسمت المسلسلات الأخرى نسبة الـ19 % الباقية.

«شارع الأعشى» أفضل مسلسل خليجي

وضمن فئة أفضل مسلسل خليجي، كانت الصدارة في نتائج استطلاع «البيان» النهائي من نصيب مسلسل «شارع الأعشى» المستوحى من أحد أعمال الكاتبة الروائية بدرية البشر، وتعرضه قناة «إم بي سي»، إذ أحرز 33 % من الأصوات، وحلَّ ثانياً بنسبة 16 % مسلسل «أفكار أمي» الذي كتبه المؤلف الكويتي عبدالمحسن الروضان وأخرجه السوري باسل الخطيب، ويضم عدداً من النجوم الذين صنعوا للدراما الخليجية نكهة ذات مذاق فريد، ليتبعه بواقع 8 % «باب السين»، الذي تعاونت على إعداده الكاتبتان الكويتيتان مريم القلاف ومريم نصير، يليه مسلسل «أم 44» بنسبة 7 %، ثم «وحوش» 6 %، لتتوزع النسبة الباقية بواقع 30 % على الأعمال الأخرى.

«إخواتي» أفضل مسلسل عربي

مسلسل «إخواتي»، الذي يحكي قصة أربع شقيقات يسعين لتحقيق أحلامهن الخاصة وسط تحديات الحياة اليومية، نجح في اعتلاء المركز الأول في استطلاع «البيان» الخاص ببرامج ودراما رمضان 2025 ضمن فئة أفضل مسلسل عربي، محققاً 25 % من الأصوات، ومتقدماً على «إش إش» الذي ألَّفه وأخرجه محمد سامي، ونال 20 %، وفي المرتبة الثالثة اقتسم مسلسلا «ليالي روكسي» و«عقبال عندكوا»، اللذان تعرضهما شاشة «تلفزيون دبي»، 11 % من الأصوات، ليتبعهما «تحت سابع أرض» ثم «بالدم» على النحو التالي: 9 %، و8 %، وتتوزع على الأعمال الأخرى نسبة 27 % المتبقية.

عبدالله زيد أفضل ممثل إماراتي دور بطولة

الفنان الإماراتي عبدالله زيد الذي أمتع جمهوره ومحبيه عبر المسلسل الكوميدي «دنون»، كان الفائز بالرقم واحد في في استطلاع «البيان» النهائي، متوجاً نجاحه بوصفه أفضل ممثل إماراتي دور بطولة بعدما حظي بـ20 % من أصوات المستطلعين، وحلَّ تالياً له الفنان أحمد الجسمي محرزاً 17 %، ثم مرعي الحليان 15 %، وتساوت نسبتا التصويت في المركز الرابع ليقتسمها النجمان جابر نغموش وحبيب غلوم بواقع 13 %، ويكون المركز الخامس من نصيب ماجد الجسمي بنسبة 7 %، وتتبقى 28 % من الأصوات الموزعة بين الأعمال الأخرى.

فاطمة الحوسني أفضل ممثلة إماراتية دور بطولة

رسَّخت الفنانة الإماراتية فاطمة الحوسني مكانتها الإبداعية هذا الموسم الرمضاني، ببطولتها في مسلسلي «وطن عمري» و«الباء تحته نقطة»، وحظيت بالمركز الأول في نتائج استطلاع «البيان» النهائي بواقع 36 % من الأصوات، واقتسمت كل من هدى الخطيب وملاك الخالدي 14 % من الأصوات لتتربعا على المركز الثاني، وجاءت النِّسَب بعدها على النحو التالي: ليلى المقبالي 12 %، وبدرية أحمد 9 %، وأشجان 6 %، وتوزعت الـ23 % من الأصوات على الأسماء المتذيلة للقائمة.

داوود حسين أفضل ممثل خليجي دور بطولة

أكد النجم داوود حسين أحقيته بالصدارة ضمن فئة أفضل ممثل خليجي دور بطولة، محرزاً 15 % من أصوات المشاركين في استطلاع «البيان» النهائي الخاص ببرامج ودراما رمضان 2025، وتقدَّم حسين على زميليه محمد المنصور وحسن البلام اللذين اقتسما المرتبة الثانية بنسبة 13% لكل منهما، ليجيء عبدالمحسن النمر ثالثاً بواقع 11 % من الأصوات، ثم حسين المنصور 10 %، وحمد العُماني 9 %، وتتبقى 42 % من الأصوات الموزعة على النجوم الآخرين.

حياة الفهد أفضل ممثلة خليجية دور بطولة

حافظت النجمة القديرة حياة الفهد على الصدارة بوصفها أفضل ممثلة خليجية دور بطولة خلال الموسم الرمضاني المنصرم، ومحققةً نسبة 37 % من الأصوات في استطلاع «البيان» النهائي، لتتقدَّم على إلهام علي التي أحرزت 15 %، ليأتي الترتيب بعدها على النحو التالي: زهرة الخرجي 10 %، سعاد علي 9 %، إلهام الفضالة 6 %، و23 % موزعة على الأعمال الأخرى.

أيمن زيدان وأحمد العوضي أفضل ممثلين عربيين دور بطولة

النجمان أيمن زيدان وأحمد العوضي تربَّعا في المركز الأول في استطلاع «البيان» النهائي محققين نسبة 22 % من الأصوات ضمن فئة أفضل ممثل عربي دور بطولة، وجاء بعدهما النجم عابد فهد ثانياً بنسبة 17 %، وتقاربت النسب في المراكز الثالث والرابع والخامس لتكون وفقاً لما يلي: تيم حسن 9 %، محمد هنيدي 6 %، مصطفى شعبان 5 %، وتوزعت الـ41 % على الأعمال الأخرى.

منى واصف أفضل ممثلة عربية دور بطولة

لمع اسم الفنانة السورية منى واصف ضمن قائمة أفضل ممثلة عربية دور بطولة، لتكون صاحبة أفضل رصيد من الأصوات في استطلاع «البيان» النهائي بواقع 26 %، متقدمةً على أسمهان توفيق التي أحرزت المركز الثاني بنسبة 13 %، لتأتي الأسماء في ما بعد متتالية في النسب وفقاً لما يلي: مي عمر 10 %، ومي عز الدين 9 %، وسوسن بدر 8 %، وتتوزع الـ34 % الباقية على الأعمال الأخرى.

أحمد المازم أفضل ممثل إماراتي شاب

استطاع النجم الإماراتي أحمد المازم أن يخطف الأضواء وسط زملائه من النجوم الشباب، محرزاً المركز الأول في استطلاع «البيان» النهائي، إذ أحرز 30 % من الأصوات، ليتقدم بفارق 2 % على زميله النجم ماجد الجسمي الذي حلَّ في المرتبة الثانية، ليتبعهما خليفة البحري بنسبة 26 %، ثم عمر الملا 15 %.

أمل محمد أفضل ممثلة إماراتية شابة

نالت النجمة الشابة أمل محمد 34 % من أصوات المشاركين في استطلاع «البيان» لدراما وبرامج رمضان، لتحرز الصدارة في فئة أفضل ممثلة إماراتية شابة، وتتفوق على زميلتها فاطمة البستكي، التي تألقت في مسلسل «وطن عمري»، صاحبة المركز الثاني بنسبة 16 %، تليها ريم حمدان 12 %، ثم حصة الفلاسي 10 %، وعذاري السويدي 7 %، وتتوزع الـ21 % المتبقية على أعمال أخرى.

أفضل نجوم الشباب الخليجيين

تصدَّر النجم الشاب عبدالعزيز النصار فئة نجوم الشباب الخليجيين بنسبة 16 %، تلاه بشار الشطي بنسبة 15 %، وفهد البناي 14 %، وحسين المهدي 11 %، وعبدالله بهمن 6 %.

وفي فئة النجمات الشابات كانت الصدارة للنجمة ريم أرحمة بنسبة 26 %، ثم هيا عبدالسلام 22 %، وشجون الهاجري %10، وعبير 8 %، واقتسمت كل من لولوة الملا ليالي دهراب المركز الخامس 7 %.

أفضل نجوم الشباب العرب

تصدَّر النجم الشاب عمرو محمود ياسين فئة نجوم الشباب العرب بنسبة 21 %، تلاه محمد فايق بنسبة 14 %، ويوسف عمر 12 %، وأحمد مالك 9 %، وعصام عمر 6 %، وفي فئة النجمات الشابات كانت الصدارة للنجمة مريم الجندي 19 %، ثم ملك أحمد زاهر 17 %، وميرنا نور الدين 11 %، وهدى المفتي 9 %، ومريم أشرف زكي 8 %.

«المندوس» أفضل برنامج تلفزيوني

استطاع برنامج «المندوس» أن يحافظ على الصدارة ضمن فئة أفضل برنامج تلفزيوني في الاستطلاع النهائي لدراما وبرامج رمضان بنسبة 22 %، تلاه «دروب» 16 %، و«قلبي اطمأن» 13 %، و«المفتش فصيح» 9 %، و«السوق القديم» 7 %.

أفضل مقدّمي البرامج التلفزيونية

حل الإعلامي عبدالله إسماعيل في المركز الأول ضمن فئة أفضل مقدم برامج إماراتي بنسبة 35 %، تلاه علي آل سلوم 18 %، بينما كانت الأولى في فئة أفضل مقدمة برامج إماراتية ميثا محمد بنسبة 28 %، ثم حصة الفلاسي 25 %، وفي فئة أفضل مقدم برامج خليجي حلَّ أولاً عبدالرحمن الدين بنسبة 39 %، وجاء ثانياً أحمد الشقيري محرزاً 15 %، وفي فئة أفضل مقدمة برامج خليجية كانت الأولى شجون الهاجري بنسبة 39 %، تليها غادة الرزوقي 19 %، وكان أفضل مقدم برامج عربي رامز جلال بنسبة 26 %، تلاه سامح حسين بنسبة 18 %، وكانت أفضل مقدمة برامج عربية هند الخليفات بنسبة 23 %، تلتها أسماء إبراهيم بنسبة 22 %.

أفضل المخرجين

وحلَّت نهلة الفهد في المركز الأول ضمن فئة أفضل مخرج بنسبة 22 % من أصوات المشاركين في استطلاع «البيان» النهائي الخاص ببرامج ودراما رمضان 2025، وجاءت النسب بعدها كالتالي: باسل الخطيب 15 %، سيف الشيخ نجيب 11 %، جمعة السهلي 10 % عارف الطويل 9 %.

«سما دبي» و«تلفزيون دبي» الأفضل

أكدت «سما دبي» تصدُّرها قمة تصنيف أفضل قناة تلفزيونية في استطلاع «البيان» لهذا الموسم الرمضاني، وذلك بفضل برامج مؤسسة دبي للإعلام واستراتيجياتها المدروسة، إذ حلَّت في المركز الأول بنسبة 34 %، وجاء بعدها تلفزيون دبي بنسبة 19 %، تلتها بقية النسب وفق الترتيب التالي: «قناة أبوظبي 13 %، «إم بي سي» 12 %، «قناة الإمارات» 6 %، وتوزعت الـ16 % على القنوات الأخرى.