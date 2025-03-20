ناسا ترصد 3 ملايين دولار.. هل تستطيع حل هذه المشكلة؟

هل تمتلك العقلية الابتكارية التي تبحث عنها ناسا؟ وكالة الفضاء الأمريكية تطلق تحديًا عالميًا لحل واحدة من أكبر المشكلات التي تواجه استكشاف الفضاء وهي تلويث الفضاء بالنفايات البشرية. الجائزة عبارة عن مبلغ ضخم يقدر بـ 3 ملايين دولار لمن يقدم الحل الأكثر إبداعًا وفعالية لإعادة تدوير النفايات الفضائية.

ما هي المشكلة؟

منذ أن بدأ البشر استكشاف الفضاء، تركوا وراءهم أكثر من مجرد آثار أقدام على القمر. تسببت البعثات الفضائية في تراكم كميات هائلة من الحطام، بما في ذلك الأقمار الصناعية المعطلة، وشظايا الصواريخ، والأدوات المفقودة. هذه النفايات لا تشكل تهديدًا بيئيًا فحسب، بل تعرقل أيضًا جهود الاستكشاف المستقبلية.

في 28 فبراير الماضي، كاد حادث بين القمر الصناعي الروسي "كوزموس 2221" والقمر الصناعي الأمريكي "تايمد" أن يتسبب في كارثة، حيث كان من الممكن أن يولد اصطدامهما سحابة من الحطام تتحرك بسرعة 16,000 كم/ساعة، مما يعرض البعثات الفضائية الأخرى لخطر داهم.

ما هو تحدي LunarRecycle؟

أطلقت ناسا تحدي LunarRecycle لتشجيع العقول المبدعة على تقديم حلول مبتكرة لإعادة تدوير النفايات الفضائية، خاصة على سطح القمر.

التحدي ينقسم إلى مهمتين رئيسيتين:

تصميم نموذج أولي مادي: يتضمن تطوير أنظمة قادرة على جمع النفايات الفضائية وتقليلها وإعادة تدويرها على سطح القمر، ما سيقلل الحاجة إلى إعادة الإمداد من الأرض في البعثات المستقبلية.

إنشاء توائم رقمية: تصميم نسخ افتراضية لأنظمة إعادة التدوير لتقييم جدواها قبل تنفيذها على أرض الواقع.

ما هي الجائزة؟

سيحصل الفائز على 3 ملايين دولار، بالإضافة إلى فرصة لتقديم مساهمة تاريخية في مجال استكشاف الفضاء.

ما هو الموعد النهائي؟

يمكن للمشاركين تقديم أفكارهم حتى 31 مارس 2025، مع الإعلان عن نتائج المرحلة الأولى في مايو من نفس العام.

لماذا هذا التحدي مهم؟

إدارة النفايات الفضائية ليست مجرد مسألة بيئية، بل هي ضرورة لضمان استمرارية استكشاف الفضاء. مع تزايد كميات الحطام، أصبحت مخاطر الاصطدامات تهدد مستقبل البعثات الفضائية، مما يجعل إيجاد حلول مبتكرة أمرًا ملحًا.

كيف تشارك؟

على الراغبين في المشاركة تعبئة نموذج إبداء الاهتمام عبر موقع التحدي. لن يتم قبول المقترحات المقدمة عبر البريد الإلكتروني، لكن يمكن إرسال الاستفسارات إلى العناوين المخصصة.

إذا كنا نريد مواصلة استكشاف الفضاء، فعلينا أولًا أن نتعلم كيفية تنظيمه. هذا التحدي ليس مجرد فرصة للفوز بجائزة مالية، بل هو دعوة للمساهمة في جعل الفضاء بيئة أكثر أمانًا واستدامة للأجيال القادمة.