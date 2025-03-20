«رمضان في دبي».. أجواء ترفيهية زاخرة بالفنون والتراث

تتألق دبي في كل عام خلال شهر رمضان، حيث تتجسد فيها قيم التعاون والتسامح من خلال مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية المميزة، التي توفر لسكان دبي وزوارها أجواءً ترفيهية مليئة بالمتعة والتجارب الاستثنائية.

وتهدف حملة «رمضان في دبي» والتي يقدمها «براند دبي» الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، إلى تسليط الضوء على المظاهر الاحتفالية التي تستقبل بها دبي شهر رمضان المبارك، وبكل ما تحمله هذه المناسبة من روحانيات وعادات وتقاليد اجتماعية أصيلة، وعلى مدار أيام شهر الفضيل، تأكيداً على مبادئ التسامح والتعايش التي تعليها دولة الإمارات وتنشرها دبي بين كافة الثقافات التي تعيش على أرضها، وعلى مدار 30 يوماً تجمع الحملة بين الفنون والتراث والترفيه.

تنوع ثقافي

«البيان» التقت بعض زوار فعاليات دبي خلال شهر رمضان المبارك، حيث قال بابلو ماكلان: «إن التنوع الثقافي في دبي فريد من نوعه وتتيح الإمارة عروض تقاليد الشعوب وتعرفنا بتراثها العريق. وتقدم دبي خلال الشهر الفضيل تجربة مؤثرة، حيث نعيش أوقاتاً سعيدة وملهمة مليئة بالمتعة والاستكشاف، حيث شعرت بأنني أعيش في قلب التراث العربي، وكأنني أستمع إلى قصص من الزمن الجميل».

وأكدت لويز سميث، أن الفعاليات الرمضانية في دبي توفر فرصة رائعة لفهم ثقافة الإمارات بشكل أعمق، كما توفر دبي أجواء عائلية تفاعلية وتجارب استثنائية واستكتشافية، مضيفة، لقد تعلمت الكثير عن الحرف اليدوية والفنون الشعبية المتوارثة في الإمارات، والذي يلتقي مع هوايتي في تصميم القطع الحرفية وتعلمت أشياء جديدة عن الثقافة الإماراتية. وأكثر ما أعجبني وكان ملهماً لي هو صناعة البخور والفوانيس المضيئة.

فنون إبداعية

وقال الكوري جوزيف ونغ: زرت أمسيات مركز جميل للفنون وتنقلت بين كافة الفعاليات، وورش العمل الإبداعية، وعروض الأفلام نالت اهتمام وإعجاب عائلتي وخاصة ابنتي المولعة برواية القصص ومشاهدة الأفلام. كما زارت ابنتي برفقة أصدقائها خلال عطلة الأسبوع الماضي معرض «ناروتو ذا غاليري»، لأشهر شخصيات الأنمي، وكانت فرحة بتلك التجربة الرائعة.

وأضاف ونغ: على الصعيد الشخصي تستهويني الحرف التقليدية، والتجول في سوق رمضان الذي يقدم منتجات صنعها حرفيون مستقلون لدعم المواهب المحلية، ولدي شغف عميق لزيارة متحف الاتحاد لاستكشاف المزيد حول التراث والفنون الإماراتية.

جلسات تفاعلية

وأشارت الفنانة المستقلة وصانعة المنتجات الأمريكية صوفي جون إلى أن رمضان في دبي حافل بالفعاليات والأنشطة التي تقربنا أكثر من الثقافة المعاصرة الإماراتية، وكذلك تقاليدها وعاداتها المتوارثة، مضيفة، لقد زرت في وقت سابق فعاليات منطقة الشندغة، وفي عطلة الأسبوع سأتوجه لزيارة فعاليات «أنماط متقاطعة» في السركال أفنيو كونها تجربة فريدة من نوعها، حيث تشمل مشاركات واسعة للفنانين وعروض فنون الأداء، وجلسات تفاعلية، وأتمنى أن يحالفني الحظ لزيارة معرض «أصداء الهلال» خلال شهر رمضان، والذي يسلط الضوء على تمازج الفن العربي المعاصر مع التراث.