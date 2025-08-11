مشاهير "تيك توك" في مصر خلف القضبان.. الشرطة تلاحق صناع المحتوى المسيء وتحجز على أموالهم

في تصعيد حازم وضربة قاسية لصناع المحتوى المسيء، ألقت الشرطة المصرية القبض على مشاهير الـ"تيك توك" ووجهت النيابة المصرية لهم تهماً بينها خدش الحياء وغسل الأموال، وتم حبسهم على ذمة التحقيقات، وحُجزت على أموالهم ومُنعوا من التصرف فيها.

ومن أبرز المشاهير الذين تم القبض عليهم " سوزي الأردنية، وشريكها "مونلي"، و"لوشا"و"لوليتا"، شاكر محظور، مداهم، أم مكة، أم سجدة، محمد عبد العاطي، وعلياء قمرون".

كما تمكنت أجهزة الأمن المصرية في وقت سابق من ضبط بلوجر ادعت انتسابها إلى أسرة الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد بلاغ تقدمت به الفنانة وفاء عامر تتهمها فيه بالتشهير والزعم باتجارها في الأعضاء البشرية.

خيوط عنكبوتية

وبحسب صحيفة اليوم السابع المصرية فقد تكشفت خيوط شبكة مالية معقدة، توضح كيف تحولت مقاطع الفيديو المثيرة للجدل إلى مصدر أرباح طائلة، ثم إلى استثمارات عقارية ضخمة، في محاولة لإخفاء آثارها المشبوهة.

وتعود تفاصيل القضية حين رصدت الأجهزة المختصة زيادة غير مبررة في أرصدة عدد من الحسابات البنكية العائدة للمتهمين، بالتوازي مع نشرهم محتوى اعتبرته السلطات خادشاً للحياء ومخالفاً لقيم المجتمع، بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية ضخمة من الإعلانات والهدايا الافتراضية عبر "تيك توك".

فعلى سبيل المثال فإن سوزي الأردنية، والتي تحظى بمتابعة واسعة على المنصة، كشفت تحقيقات النيابة، التحقيقات أنها حققت أرباحاً تقارب 15 مليون جنيه من نشاطها، لكنها لم تكتفِ بإنفاق هذه الأموال، بل قامت بضخها في شراء عقارات ووحدات سكنية داخل مصر، في محاولة لإضفاء الصفة المشروعة عليها وإخفاء مصدرها الحقيقي، وكشف التحقيقات عن غسل البلوجر محمد خالد المعروف إعلامياً بـ"مداهم" 65 مليون جنيه من أرباح نشر فيديوهات خادشة للحياء، عبر شراء عقارات وسيارات وتأسيس شركات.

كذلك ينطبق الأمر على "شاكر محظور" و"أم مكة" و"أم سجدة" و"محمد عبد العاطي" و"علياء قمرون"، جميعهم تورطوا في تحويل أرباحهم من نشاطات غير مشروعة على "تيك توك" إلى استثمارات عقارية أو معاملات مالية معقدة، في صورة كلاسيكية لجريمة غسل الأموال.

فحص الحسابات

وبحسب الصحيفة نفسها فإن مصدراً قضائياً كشف أن النيابة أصدرت أوامر بفحص شامل لجميع الحسابات البنكية المحلية والدولية للمتهمين، إلى جانب مراجعة الأملاك المسجلة بأسمائهم أو أسماء أقاربهم، كما تم التحفظ على الأموال والأصول لحين الانتهاء من التحقيقات، وذلك لمنع تهريبها أو التصرف فيها.

وأشارت التحريات الأولية إلى وجود تحويلات مالية من خارج مصر إلى حسابات المتهمين، بعضها قادم من منصات دفع إلكتروني مرتبطة بتيك توك، وأخرى مجهولة المصدر، ما عزز شبهة غسل الأموال.

ماذا قال المتهمون؟

سوزي الأردنية نفت بشكل قاطع التهم الموجهة وجدد القاضي حبسها 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وأكد محاميها أن موكلته تنفي جميع الاتهامات، مشيراً إلى أن فريق الدفاع سيقدم مستندات لإثبات أن الأموال المتحصلة جاءت من أنشطة قانونية داخل وخارج مصر، أما والد سوزي كشف أنه صدم من اتهام ابنته بغسيل الأموال، مؤكدا أنهم لا يمتلكون إلا شقة سكنية في منطقة شعبية في القاهرة وهي التي يسكنونها حتى الان.

كما نفى التيك توكر المعروف باسم " شاكر محظور"، والذي يتهم بنشر فيديوهات خادشة إلى جانب تهمتي التعاطي وحيازة سلاح ناري، وغسيل الأموال، قصده بالإساءة أو تعاطي المخدرات.

التيك توكر علياء قمرون قالت أمام النيابة إنها كانت تهدف فقط لتكوين وتجهيز نفسها من أموال "التيك توك"، وأنها لم تقصد الاساءة أو نشر فيديوهات خادشة.

تشريعات كافية

ووفق سكاي نيوز عربية قال عضو اللجنة التشريعية في البرلمان المصري عاطف المغاوري، إن مصر لديها التشريعات الكافية لمواجهة مخالفات منصات التواصل الاجتماعي، والدليل على ذلك اتخاذ إجراءات بالقبض على المتورطين في نشر مقاطع مصورة منافية للآداب العامة.

وأكد رفضه لسياسة الحجب والمنع لمنصات التواصل الإجتماعي، مبيناً أن الاتجاه لهذه السياسة يدفع الناس للبحث عن بدائل تكون أكثر تشويقا، وقد تكون خارج سيطرة الدولة، معتبراً أن الحل يكمن في محاسبة من يسيء استخدام هذه المنصات بالقانون، موضحا أن الأمر ليس بحاجة إلى تشريعات أو قوانين جديدة، بل تفعيل القوانين الموجودة حالياً للتعامل مع هذه القضايا لحماية مصالح المجتمع.

النيابة المصرية

في سياق متصل، تقدّمت النائبة مي غيث بطلب رسمي إلى مجلس النواب لحظر تطبيق "تيك توك" في مصر، محذّرة من تأثيره الخطير على القيم المجتمعية، وواصفةً إياه بأنه "أخطر من المخدرات" بسبب ما يروّج له من انحلال وانفلات أخلاقي.

وأكدت النائبة أن التطبيق بات يُمجد الجهل والانحراف، ويشوّه القدوات الحقيقية في المجتمع، مطالبةً بتدخل عاجل لوقف ما وصفته بـ"النزيف القيمي".

توفيق أوضاع

وبحسب صحيفة المصري اليوم فقد صرّح النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن منصة "تيك توك" أمامها مهلة نهائية لتوفيق أوضاعها وفقًا للقانون، مؤكدًا أن عدم الالتزام سيقابل بإجراءات صارمة.

أما النيابة العامة المصرية فأصدرت بياناً أنه تم ضبط مجموعة من صناع المحتوى على "تيك توك" بعد بلاغات حول نشرهم مقاطع خادشة للحياء تسيء لقيم المجتمع.

وأشارت إلى أنه تم حبس عدد منهم احتياطياً والتحفظ على أموالهم، في إطار جهود التصدي للمحتوى الضار المنتشر على منصات التواصل، خاصة لحماية النشء من تأثيراته السلبية.

10 متهمين

وقالت النيابة إن "التحقيقات أسفرت عن ضبط 10 متهمين، عثر بحوزة بعضهم على كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري غير مرخص، فضلا عن ضبط الأجهزة الإلكترونية التي تبين للنيابة العامة من مطالعتها استخدامها في إنشاء وإدارة حسابات خاصة على التطبيق المذكور وغيره من تطبيقات التواصل الاجتماعي، يتابعها آلاف من فئة الشباب، وبث محتويات تتضمن ألفاظا وعبارات خادشة للحياء وتمثل اعتداء على قيم ومبادئ المجتمع المصري".

وتابعت أن ذلك كان بهدف "جذب أكبر عدد من المشاهدات وتحقيق أرباح ومكاسب مادية غير مشروعة، وقد تم ضبط جانب منها".

وأضافت أنه "تقرر حبس 8 متهمين احتياطياً على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل متهمين اثنين بضمان مالي، وأمرت بإدراج المتهمين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، ومنعهم من التصرف في أموالهم، فضلا عن إرسال الأجهزة المضبوطة للفحص الفني، وطلب تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وجار استكمال التحقيقات".

وقالت النيابة في بيانها أن هذا التحرك "يأتي في ضوء ما ترصده من تزايد انتشار مثل تلك المقاطع بشكل يومي، وما تمثله من خطر بالغ على النشء، ولا سيما الأطفال والشباب، الذين قد يتعرضون لهذا المحتوى دون رقابة، بما يهدد سلامتهم النفسية ويؤثر على سلوكهم".

وشددت النيابة العامة أنها "لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال نشر أي محتوى من شأنه خدش الحياء العام أو المساس بالآداب العامة أو الإضرار بالقيم الراسخة في وجدان المجتمع المصري".