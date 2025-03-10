بدلاً من الذهب.. رجل يعثر على كنز يفوق قيمته ملايين المرات

قبل عقد من الزمن، كان ديفيد هول يستخدم جهاز الكشف عن المعادن في متنزه ماريبورو الإقليمي بملبورن، أستراليا، بحثًا عن الذهب، لكن ما وجده كان أبعد مما تخيل، ليصبح بطلًا لواحدة من أغرب الاكتشافات الجيولوجية في العصر الحديث.

عثر هول على صخرة كبيرة حمراء اللون، صلبة للغاية وثقيلة الوزن. اقتنع ديفيد بأنها تحتوي على كتلة من الذهب، فأخذها إلى منزله وحاول فتحها بكل الوسائل: المثقاب، الحمض، المطرقة... لكن دون جدوى. لم تكن الصخرة تحتوي على ذهب، بل على شيء أكثر ندرة: نيزك!

أخذ هول الصخرة إلى متحف ملبورن، حيث أكد الجيولوجيان ديرموت هنري وبيل بيرش أنها نيزك نادر غني بالحديد، وهو اكتشاف استثنائي، إذ إنه ثاني نيزك من نوعه يكتشفانه على الإطلاق.

يبلغ وزن النيزك 17 كيلوغرامًا، ويُقدّر عمره بنحو 4.6 مليارات سنة، ما يجعله كبسولة زمنية تحتوي على مواد أقدم من الأرض نفسها.

يتكون النيزك بشكل أساسي من الحديد، ويصنف على أنه "كوندريت عادي من الفئة H5". وعند فتحه، اكتشف العلماء داخله قطرات متبلورة من المعادن تُعرف باسم الكوندرولات، وهي سمة نادرة في النيازك.

لا يزال العلماء غير متأكدين من الوقت الذي وصل فيه النيزك إلى الأرض، لكنهم يعتقدون أن عمره يتراوح بين 100 و1000 عام بناءً على اختبارات الكربون.

كما يُعتقد أن أصله يعود إلى حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري، حيث اصطدمت بعض الكويكبات وارتطمت بالأرض.

وسجلت مشاهدات كرات نارية في أستراليا بين عامي 1889 و1951، مما قد يشير إلى وقت وصول النيزك.

يُعتبر هذا النيزك أندر من الذهب وأكثر قيمة، فهو واحد من 17 نيزكًا تم تسجيلها في ولاية فيكتوريا الأسترالية، وثاني أكبر نيزك كوندريتي بعد نيزك آخر تم اكتشافه عام 2003 بوزن 55 كيلوغرامًا.

تقع ماريبورو في ولاية فيكتوريا بأستراليا، وهي مدينة اشتهرت خلال القرن التاسع عشر بـ"حمى الذهب"، حيث توافد إليها آلاف الباحثين عن الذهب.

تُعد النيازك كنوزًا علمية لأنها ليست مجرد صخور فضائية، بل تحمل معلومات قيمة عن تاريخ النظام الشمسي وتكوين الكواكب، وقد تحتوي على أدلة حول أصل الحياة على الأرض.

هكذا تحول ما بدا كصخرة عادية إلى أحد أعظم الاكتشافات الجيولوجية في القرن الحالي. لقد وجد هول، الذي كان يبحث عن الذهب، شيئًا أكثر قيمة: قطعة من الفضاء تعود إلى ملايين السنين. وهذا يثبت أن ليس كل ما يلمع ذهبًا، بل قد يكون شيئًا يفوق الذهب قيمة!