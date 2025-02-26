«City of Life Continuum».. فيلم إماراتي يضع دبي في قلب صناعة السينما العالمية

أعلنت "استوديوهات دبي" بالتعاون مع المخرج والمنتج الإماراتي المبدع علي مصطفى عن إطلاق فيلم "City of Life Continuum"، الجزء الجديد من الفيلم الرائد "City of Life" الذي ترك بصمته العميقة في عام 2009. وقد انطلق التصوير في دبي بتاريخ 17 فبراير، ليضع حجر الأساس لأحد أضخم المشاريع السينمائية التي شهدتها الإمارات والمنطقة بأسرها.

ويأتي الفيلم ليكمل التطور السينمائي الذي تشهده دبي، حيث يجمع نخبة من ألمع نجوم الإمارات وهوليوود وبوليوود إضافة إلى نجوم من العالم العربي، مقدماً قصة مشوقة تمزج بين العاطفة والإبهار البصري، من خلال رؤية سينمائية جديدة وتقنيات تصوير متطورة، يهدف الفيلم إلى أسر قلوب المشاهدين وإعادة تعريف معايير الإنتاج السينمائي في المنطقة.

رؤية دبي

أكد سالم باليوحة المهيري، المدير العام لـ "استوديوهات دبي" والرئيس التنفيذي للمحتوى الإعلامي لمؤسسة دبي للإعلام، أهمية هذا المشروع قائلاً: "هذا الفيلم ليس مجرد إنتاج سينمائي، بل هو محطة فارقة في مسيرة دبي السينمائية، وشهادة على رؤية "استوديوهات دبي" في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للإبداع والإنتاج السينمائي، فالدعم الذي حصلنا عليه من الجهات الحكومية، بما في ذلك "مجلس دبي للإعلام"، مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية"، "دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي"، "هيئة الطرق والمواصلات" و"شرطة دبي"، يعكس التزاماً راسخاً بتحقيق هذا الطموح.

وأضاف: "هذه لحظة فخر للإمارات بأسرها، ونحن هنا لنروي قصة تعكس روح دبي المتجددة أمام العالم.. هذا المشروع ليس مجرد فيلم، بل هو حدث سينمائي تاريخي سيضع دبي في صدارة الإنتاج العالمي. نحن نعمل على صياغة إرث سينمائي عالمي، ونقدم عملاً سينمائياً يرتقي بمستوى الرواية البصرية إلى آفاق جديدة".

رؤية إخراجية

أعرب علي مصطفى، المخرج المبدع وراء "City of Life" و"The Worthy"، عن حماسه قائلاً: "City of Life Continuum هو تحقيق لحلم بدأ قبل أكثر من عقد. وهذا الفيلم لا يقتصر فقط على إبراز دبي، بل يسعى إلى جمع المواهب العالمية لخلق قصة ذات طابع عالمي تلامس مختلف الثقافات. نحن نمزج بين أرقى التقنيات السينمائية وأحدث الابتكارات في تكنولوجيا صناعة الأفلام، من أساليب التصوير المتطورة إلى المؤثرات البصرية المبتكرة، لنقدم هذه القصة بطريقة استثنائية تأسر المشاهدين."

أبطال الفيلم:

• نور النبوي (المصري): نجم "الحريفة" و"الحريفة 2: الريمونتادا"، يعد من أبرز المواهب الصاعدة في السينما المصرية، معروف بأدائه المميز الذي يجذب الأنظار وبنجاحه المتزايد على الساحة العالمية.

• سعود الكعبي (الإماراتي): اشتهر بدوره في "City of Life" والعديد من الأعمال الأخرى، يعود ليستكمل رحلته في تقديم دوره بصورة مختلفة.

• حبيب غلوم (الإماراتي): نجم الدراما الإماراتية المعروف بأعمال مثل "الميراث"، يضفي عمقًا ثقافيًا للفيلم وممتدا من شخصيته في الجزء الأول.

• لين ين (الصينية) :نالت إشادة واسعة عن أدوارها في "The Portable Door" و"Utopia"، وتضفي حضورًا ديناميكيًا وجذابًا إلى الفيلم.

• كايويدي أكينييمي (النمساوي): اشتهر بأدواره في "Vikings: Valhalla" و"Exterritorial" و"I Am Pilate"، ويُعد إضافة قوية إلى طاقم الفيلم بفضل شهرته العالمية وأدائه المتميز.

• إيلودي جريس أوركين (البريطانية-الأمريكية): نجمة "Stranger Things" و"The Burning Girls"، تمنح الفيلم حضورًا دراميًا مؤثرًا.

يمثل "City of Life Continuum" خطوة جبارة نحو ترسيخ صناعة السينما الإماراتية على المسرح العالمي، وهو عمل طموح يعكس روح دبي المتطلعة للمستقبل، ليكون علامة بارزة في تاريخ السينما الإماراتية.