أثرياء التكنولوجيا يغرقون في مستنقع السياسة بدلاً من إنقاذ العالم

جيسي آيزنبرغ بطل فيلم "The Social Network":

صرّح الممثل جيسي آيزنبرغ، المعروف بتجسيده لشخصية مارك زوكربيرغ في فيلم "The Social Network" عام 2010، بأن "أثرياء التقنية" الذين يدخلون الساحة السياسية سيكونون أفضل حالاً إذا ركزوا على "فعل الخير للعالم"، جاءت هذه التصريحات خلال مشاركته الأخيرة في برنامج "Real Time With Bill Maher".

وعندما سُئل عن رأيه بشأن مجموعة "الأثرياء التقنيين" الذين حضروا حفل تنصيب الرئيس السابق دونالد ترامب، قال آيزنبرغ: "أنظر إلى الأمر من منظور محدد للغاية، وهو: إذا كنتَ غنيًا وقويًا بهذا الشكل، فلماذا لا تقضي أيامك في فعل أشياء جيدة للعالم؟ من الصعب عليّ فهم ما يفعلونه بالتحديد، إن أثرياء التكنولوجيا حقيقة يغرقون في مستنقع السياسة".

وأشار آيزنبرغ إلى زوجته، آنا ستراوت، الناشطة في مجال العمل الخيري، قائلاً: "تزوجتُ من امرأة مذهلة تعمل كناشطة. كل ما تفكر فيه طوال اليوم هو: كيف يمكنني مساعدة الناس الأكثر احتياجًا؟"

وتابع الممثل والمخرج، الذي أخرج وأدى دور البطولة في الفيلم المرشح لجائزة الأوسكار"A Real Pain": "عندما أرى هؤلاء الأشخاص الأقوياء للغاية، أفكر فقط: لماذا لا يقضون أيامهم في مساعدة الناس؟ لماذا يتورطون في أمور غريبة – أمور لا أفهمها – مثل انتهاك الخصوصية، وإلحاق الأذى بالأشخاص المهمّشين الذين يعانون بالفعل؟، لماذا لا يخصصون كل يوم لمساعدة الآخرين؟"

وشهد حفل تنصيب ترامب حضور عدد من الشخصيات البارزة في عالم التكنولوجيا، من بينهم الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، ورئيس شركة ميتا مارك زوكربيرغ، ومؤسس أمازون جيف بيزوس.

وكان ماسك قد أنفق ملايين الدولارات لدعم حملة ترامب الانتخابية، وتم تعيينه لاحقًا لقيادة وزارة الكفاءة الحكومية الجديدة. كما قدّمت شركتا ميتا وأمازون دعمًا لترامب، حيث تبرعت كل منهما بمبلغ مليون دولار لصندوق حفل التنصيب.