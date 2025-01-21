الإنترنت لا ينسى أبداً.. إيلون ماسك يشارك صورة له منذ 9 سنوات

استجاب إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ومالك موقع "X" بطريقة فكاهية لظهور صورة له منذ تسع سنوات وهو يرتدي زياً مميزاً، مرتديًا سترة سوداء .

وحظيت الصورة، التي بدت غير مألوفة بالنسبة لماسك، باهتمام كبير وردود أفعال مرحة عبر الإنترنت.

يبدو ماسك في الصورة وهو مرتديًا سترة سوداء مزدوجة الصدر مزينة بأزرار معدنية وشعره أطول من المعتاد، ومفروقًا في المنتصف، وماسك ينظر مباشرة إلى الكاميرا.

تختلف الأجواء العامة للصورة بشكل ملحوظ عن ظهور ماسك العام النموذجي، مما قد يفسر الاقتراح الفكاهي بأنه حاول إزالتها من الإنترنت.

ويقول النص الموجود على الصورة: "لقد مرت 9 سنوات منذ أن أزال إيلون ماسك هذه الصورة بشكل دائم من الإنترنت".

وقال ملياردير التكنولوجيا، الذي شارك الصورة على X، "لا أصدق أنه مر وقت طويل".

وانتشر منشور ماسك على نطاق واسع بأكثر من 15 مليون مشاهدة و148 ألف مشاهدة حتى الآن.

وأثار رد إيلون ماسك على الصورة التي أعيد نشرها والتي تعود إلى تسع سنوات موجة من ردود الفعل المضحكة والإبداعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث غمر المستخدمون المنشور بحس الفكاهة والملاحظات الذكية، ساخرين من مظهر ماسك الفريد في الصورة،مؤكدين أن الإنترنت لا ينسى أبدًا.