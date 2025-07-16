لماذا يوجد ثقب في أغطية أقلام الحبر؟ السبب سيصدمك!

تداول رواد الإنترنت مقطع فيديو صادماً يكشف عن السبب الحقيقي وراء وجود الثقب في الجزء العلوي من أغطية أقلام الحبر الجاف، وهو سبب لم يخطر ببال كثيرين. فبينما ظن الكثيرون أنه مجرد تصميم لمنع جفاف الحبر، فإن الحقيقة أكثر أهمية وتتعلق بإنقاذ الأرواح!

الفيديو، الذي نشره صانع المحتوى والمخرج الأمريكي الشهير "زاك دي" عبر يوتيوب في عام 2022، حصد ملاييين المشاهدات، وترك المتابعين في حالة من الدهشة، إذ أوضح أن الثقب الموجود في الغطاء ليس لمنع تسرب الحبر أو مجرد عنصر تصميم، بل للوقاية من حالات الاختناق.

زاك دي أوضح أن شركات الأقلام مثل BIC مُلزَمة بوضع هذا الثقب في أغطية الأقلام التزامًا بمعايير السلامة الدولية، إذ يسمح الثقب بمرور الهواء في حال ابتلع شخص – خاصةً الأطفال – غطاء القلم عن طريق الخطأ، مما قد يمنح فرصة ثمينة للبقاء على قيد الحياة حتى وصول المساعدة الطبية، وفقا لـ "ديلي ميل".

ويؤكد موقع شركة BIC الرسمي هذه الحقيقة في قسم الأسئلة الشائعة، مشيراً إلى أن تصميم الغطاء يتوافق مع معايير السلامة التي تهدف إلى تقليل حالات الاختناق.

ووفقًا لإحصاءات طبية، يتوفى حوالي 100 شخص سنويًا في الولايات المتحدة بسبب اختناقهم بأغطية الأقلام، وقد ساهم التصميم المثقوب في خفض هذا العدد بشكل ملحوظ. وتعود مأساة مؤلمة إلى عام 2007، حين توفي طفل بريطاني يبلغ من العمر 13 عامًا بعد ابتلاعه غطاء قلم أثناء اللعب به في فمه.

أثارت القصة موجة من التفاعل، حيث قال أحد المتابعين: "لم أكن أعلم، سأكون حذرًا بعد الآن!" فيما أشار آخرون إلى أنهم يعرفون هذه المعلومة منذ سنوات.

ورغم خطورة الغطاء في حال الاستخدام غير السليم، برزت مؤخراً طرق غير تقليدية وخطيرة لاستخدام أقلام الحبر، حيث انتشرت على تيك توك خدعة تجميلية تستعمل حبر الأقلام ككحل بديل.

وقد أثار ذلك قلق الأطباء، حيث أصدرت طبيبة العيون الأمريكية جوليان بروسيا تحذيراً صريحًا، مؤكدة أن استخدام حبر القلم على الجفن قد يسبب التهابات وتهيجاً شديداً للجلد، بل وقد يؤدي إلى إصابات عميقة نتيجة حدة طرف القلم.

ختامًا، على الرغم من بساطة أدوات مثل الأقلام، إلا أن تجاهل تعليمات الاستخدام أو إغفال التصميم الوقائي قد يعرض حياة الناس للخطر، وخاصة الأطفال.