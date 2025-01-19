إيلون ماسك لزوجته السابقة: لو كنت موظفة في شركتي لطردتك

شاركت جوستين ماسك، زوجة إيلون ماسك السابقة، مؤخرًا رؤى حول الفلسفة الشخصية وراء نجاحه، مؤكدة على أهمية الحدود والتركيز، وخاصة قدرته على قول "لا". وقد قدم هذا منظورًا فريدًا عن رائد الأعمال وراء نجاح تيسلا وسبيس إكس.

جوستين ماسك، هي مؤلف كندية، وأم لخمسة من أطفال إيلون ماسك، ولدت عام 1972، وهي معروفة بروايات مثل "BloodAngel" و"Uninvited"، والتي غالبًا ما تستكشف موضوعات النضال الشخصي والمرونة.

وكتبت جوستين ماسك مقالًا أثناء إجراءات طلاقهما في عام 2008. وقد لفت المقال الانتباه مجددًا بعد الإطلاق الأخير لسيرة ماسك الذاتية.

التقت جوستين بإيلون ماسك في جامعة كوينز في أونتاريو، وتزوجا في عام 2000 وانتقلا إلى لوس أنجلوس، وفقد الاثنان ابنهما الأول نيفادا بشكل مأساوي بسبب متلازمة الموت المفاجئ للرضع، ثم أنجبا توأمين وثلاثة توائم فيما بعد.

انفصل الزوجان في عام 2008، وهو نفس العام الذي أصبح فيه ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا. وقد أدى فقدان ابنهما والولادات اللاحقة لأطفالهما الآخرين إلى زيادة التوتر في علاقتهما.

وأوضحت جاستين، " في الأشهر التي تلت زفافنا، بدأت ديناميكية معينة في الترسيخ. لقد تغلب حكم إيلون على حكمي، وكان يعلق باستمرار على الطرق التي وجدني بها ناقصة. قلت له مرارًا وتكرارًا: "أنا زوجتك، ولست موظفتك".

فقال "إذا كنت موظفتي، سأطردك" قالها في كثير من الأحيان".

وبعد طلاقهما، صرح إيلون ماسك أنه عرض على جوستين تسوية كبيرة، والتي رفضتها، وهو حاليًا يغطي جميع نفقات أطفالهما ويوفر الدعم الشهري، كما احتفظت هي بمنزل العائلة في بيل إير.