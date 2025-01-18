كيف تسبب مليون دولار في خسارة إيلون ماسك لأقرب أصدقائه؟

كشف سام هاريس، المذيع وعالم الأعصاب المعروف، عن تفاصيل انتهاء صداقته مع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، وأغنى رجل في العالم، وذلك في منشور مطول على منصة Substack.

وتطرق هاريس إلى الأسباب التي أدت إلى تدهور العلاقة القوية التي بدأت منذ عام 2008 واستمرت لما يزيد على 10 سنوات، مشيرًا إلى أن الخلاف بينهما نشأ بسبب مواقفهما المتباينة بشأن جائحة كوفيد-19، وفقا لـ Indiatimes.

بدأت الأزمة في مارس 2020 عندما غرد ماسك عبر تويتر قائلاً: "الذعر من فيروس كورونا غبي"، فيما اعتبر هاريس التغريدة غير مسؤولة، وأرسل رسالة نصية خاصة إلى ماسك يحثه فيها على التراجع عن تصريحاته لما لها من تأثير على الرأي العام، وجاء رد ماسك موجزًا، إذ قال: "سام، أنت من بين جميع الناس لا ينبغي أن تقلق بشأن هذا".

الخلاف تصاعد عندما تحدى ماسك هاريس بمليون دولار لصالح الأعمال الخيرية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لن تشهد أكثر من 35 ألف حالة إصابة بالفيروس، ومع تجاوز عدد الإصابات في الأسابيع التالية 600 ألف حالة والوفيات 35 ألفًا، قوبلت رسالة هاريس التي تشير إلى هذا الخطأ بصمت ماسك.

واصل ماسك هجومه على هاريس عبر تويتر، واصفًا إياه بأنه "مريض عقليًا" و"أحمق"، في المقابل، انتقد هاريس اعتماد ماسك المتزايد على وسائل التواصل الاجتماعي وتأثير ذلك على بوصلته الأخلاقية، كما أشار إلى أن ماسك ضخّم تصريحات مأخوذة من سياقها لتشويه آرائه، ما زاد من حدة الخلاف.

في منشوره، أبدى هاريس أسفه لتحول شخصية ماسك العامة، معتبرًا أنه أصبح "أسيرًا لوسائل التواصل الاجتماعي والمعلومات المضللة".

كما وصف انهيار صداقتهما بأنه "قصة تحذيرية"، مشيرًا إلى أن ماسك قد أهدر فرصًا كبيرة لتحقيق تأثير إيجابي عالمي.

انتهت صداقة استمرت لأكثر من عقد، وتحولت العلاقة بين الرجلين إلى حالة من العداء العلني، وعلى الرغم من الإنجازات البارزة لماسك، يرى هاريس أن الطريق الذي يسلكه الملياردير حاليًا مليء بالتحديات التي تهدد ليس فقط علاقاته الشخصية ولكن أيضًا سمعته وإرثه.