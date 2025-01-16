وصف آكليها بـ"الوحوش".. مطعم بريطاني يسعّر البيتزا بالأناناس بـ 100 جنيه إسترليني

شنّ مطعم بريطاني حملة جديدة ضد البيتزا بالأناناس، إذ رغم إدراجه إياها في قائمة طعامه، حدد سعرا باهظا لها هو مئة جنيه إسترليني (أكثر من 123,5 دولارا) يدفعه "الوحوش" الذين يرغبون في تناولها.

فالسعر العادي لطبق في مطعم "لوبا بيتزا" في نورويتش بشرق إنجلترا أرخص بعشر مرات، لكن أحد مالكي المطعم وهو فرنسيس وولف، قال لصحيفة "نورويتش إيفيننغ نيوز" المحلية إنه يكره "أكثر من اي شيء آخر الأناناس على البيتزا".

لهذا السبب، ورد طبق البيتزا المزيّنة بقطع الأناناس هذا المأخوذ من هاواي، في قائمة المطعم على منصة "ديليفيرو" لتوصيل الوجبات، لكنّه أُرفِق بالتعليق الآتي "نعم، في مقابل مئة جنيه إسترليني يمكنك الحصول عليه.. هيا أيها الوحش!".

وأدرجت اليونسكو عام 2017 فن إعداد بيتزا نابولي في قائمة التراث غير المادي للبشرية، وهو تصنيف رمزي لكنه يكافئ جهود المدافعين عن هذا الطبق الإيطالي الذين يعتبرون إضافة الأناناس إليه بدعة.

وحتى الآن، لا يزال الخلاف بين أنصار البيتزا بالأناناس ومعارضيها كلاميا ليس إلاّ، لكنّ المطعم حضّ الطرفين عبر "فيسبوك" على "التدفّق للتصويت بأقدامهم ومحافظهم!"، ولم يستبعد... "بعض الاشتباكات في الشارع".