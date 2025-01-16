إطلاق قناة “Bloom” لتقديم محتوى تعليمي آمن للأطفال

أعلنت “evision”، التابعة لشركة “إي آند لايف”، عن إطلاق قناة “Bloom”، الموجهة للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، والتي تهدف الى توفير محتوى تعليمي آمن وعالي الجودة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و6 سنوات.

وتبث القناة برامجها على مدار الساعة باللغتين العربية والإنجليزية، وهي متاحة حاليا في دولة الإمارات عبر “إي آند”، وتسعى في المستقبل إلى التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن جهتها قالت فتيحة بن سالم، مديرة برامج الأطفال في “evision”، في تصريح خاص لـ "البيان" إن إطلاق قناة Bloom جاء استجابة للحاجة الماسة لتوفير محتوى آمن ومفيد للأطفال، خاصةً مع تزايد مخاوف اولياء الامور من انتشار البرامج التي تحتوي على رسائل ومشاهد غير مناسبة.

وأضافت أن القناة تقدم حاليا 300 ساعة من البرامج التعليمية والتوعوية، وأنهم يعملون على زيادة هذا الرقم ليصل إلى 600 ساعة قريبا، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي هو التصدي لتلك البرامج غير الآمنة من خلال توفير محتوى مميز يدعم التعلم المبكر في بيئة آمنة ومسلية للأطفال.

وأوضحت أن القناة تسعى لأن تكون منصة موثوقة للعائلات، حيث تقدم من خلالها برامج تلهم الأطفال وتحفز فضولهم وإبداعهم، بالإضافة إلى تعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم، وتنمية مهاراتهم الإدراكية والعاطفية والاجتماعية من خلال محتوى هادف ومناسب لأعمارهم.

وأكدت أن برامج القناة تجمع بين الترفيه والتعليم، وتركز على تقديم قصص مشوقة تعزز القيم الإيجابية وتدعم النمو المتوازن للأطفال، ليصبحوا أكثر إبداعا وثقة في بيئة تحفز التعلم والاستكشاف.