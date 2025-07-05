لماذا لا نجد مراوح سقف في غرف الفنادق؟

إذا سبق لك أن دخلت إلى غرفة فندق، خصوصًا في البلدان ذات الطقس الحار ورفعت بصرك نحو السقف بحثًا عن مروحة، فأنت لست الوحيد. ففي بلدٍ حار تُعد مراوح السقف من التجهيزات الأساسية داخل البيوت. لكن المفارقة أن أغلب الفنادق – حتى في تلك المناطق – تتجنب تركيبها تمامًا. فما السبب؟

في الواقع، غياب مراوح السقف في الفنادق ليس مجرد صدفة، بل نتيجة لاختيارات تصميمية مدروسة تأخذ بعين الاعتبار راحة الضيوف وسلامتهم. إليك أبرز خمسة أسباب توضح هذا القرار وفقا لـ" ndtv".

1. السلامة تأتي أولاً

وجود مروحة سقف فوق السرير قد يبدو عاديًا في المنزل، لكنه في بيئة فندقية يشكّل خطرًا محتملاً. إذا حاول طفل القفز على السرير، أو رفع أحدهم يده دون انتباه، قد يقترب من شفرات المروحة وهي تدور بسرعة، ما يعرضه لإصابة خطيرة. ولتفادي هذا النوع من الحوادث تمامًا، تفضل الفنادق الاستغناء عن المراوح.

2. التصميم العصري والمتناسق

غرف الفنادق الحديثة تُصمم بعناية لتوفر مظهرًا أنيقًا ومتناسقًا. ومروحة السقف – مهما كان تصميمها – تُعطي إحساسًا تقليديًا أو حتى قديم الطراز، لا يتماشى مع طابع الفخامة أو البساطة المعاصرة التي تروج لها الفنادق. لذا يتم الاعتماد على الإضاءة المخفية وأجهزة التكييف المدمجة كخيار أكثر تناسقًا.

3. الهدوء... عنصر مهم

حتى إن كانت مروحة السقف هادئة في البداية، إلا أن استخدامها المستمر قد يجعلها تصدر أصوات طقطقة أو اهتزازات مزعجة مع الوقت. في المقابل، تحرص الفنادق على توفير أقصى درجات الهدوء داخل الغرف، لأن أي ضجيج – ولو بسيط – قد يزعج الضيف ويؤثر على جودة نومه. ولهذا، أنظمة التكييف تبقى الخيار المفضل.

4. الصيانة المعقدة

الغبار يتراكم بسرعة على شفرات مراوح السقف، وتنظيفها يتطلب معدات خاصة ووقتًا إضافيًا – وهو أمر يصعب تنفيذه بانتظام، خصوصًا في الفنادق الكبرى التي تضم مئات الغرف. بينما تُعد وحدات التكييف أسهل من حيث الصيانة الدورية، وأقل عرضة للتلوث الظاهر.

5. تحكم أدق في درجة الحرارة

بينما تكتفي المروحة بتحريك الهواء داخل الغرفة، فإن المكيف يمنح النزيل القدرة على تحديد درجة الحرارة بدقة حسب رغبته، سواء للتبريد أو التدفئة. هذه المرونة ضرورية في بيئة فندقية تستقبل ضيوفًا من خلفيات مختلفة وتفضيلات متنوعة.

غياب مروحة السقف في غرف الفنادق ليس نقصًا في التجهيز، بل نتيجة لاختيارات مدروسة تجمع بين الأمان، الأناقة، الراحة، وسهولة الإدارة. لذلك، في المرة القادمة التي لا تجد فيها مروحة معلقة فوق سريرك في الفندق، تذكّر أن الأمر لم يُترك للصدفة، بل صُمم ليمنحك تجربة إقامة أكثر هدوءًا وراحة.