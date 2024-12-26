«عين دبي» تستقبل الزوار بأروع تجارب الترفيه

استقبلت «عين دبي»، أمس، الزوار مجدداً لتهديهم باقة من أروع التجارب الترفيهية في دبي وتمكنهم من التحليق على ارتفاع 205 أمتار، والاستمتاع بمشاهدة أجمل معالم دبي وأفضل الإطلالات السياحية، وفرصة التقاط الصور التذكارية.

واستقبلت أطول عجلة مراقبة في العالم الزوار، حيث تدفقت أعداد كبيرة من زوار دبي والمقيمين فيها والسياح للاستمتاع بتجربة ترفيه ممتعة. وتمثل «عين دبي» إحدى أبرز مناطق الجذب في الإمارة عبر موقعها المتميز في قلب جزيرة «بلوواترز».

وعبر 48 مقصورة مميزة يمكن للزوار التمتع بإطلالة بانورامية على أفق دبي وأبرز المناطق المحيطة والاستمتاع بالأيقونة السياحية وبتجربة ترفيهية غير مسبوقة.