زوج من الباندا يحتفلان بعيد الميلاد

احتفل زوج من الباندا، هما «آن آن» و«كي كي» وكلاهما 5 أعوام، أمس، بأول عيد ميلاد «كريسماس» لهما في حديقة بهونغ كونغ، حيث تناولا بعض الأطعمة المميزة وظهرا لطيفين أمام عدسات الكاميرات.

وتم تقديم لوح من الثلج للباندا الذكر «آن آن»، كتب عليه عبارة «عيد ميلاد سعيد»، مع البطاطا الحلوة والجزر، بينما حصلت الباندا الأنثى «كي كي» على رجل ثلج مزين بشرائح من الجزر والتفاح، في حدث صحافي خاص، قبل أن يتدفق الزوار إلى الحديقة. وكانت الصين قد أرسلت زوج الباندا إلى هونغ كونغ في أواخر سبتمبر الماضي، في محاولة لتعزيز السياحة بالمدينة.

وتم وضعهما في العزل لمدة شهرين قبل ظهورهما لأول مرة أمام الزائرين المتحمسين في متنزه «أوشن بارك» الترفيهي بالمدينة، لينضما بذلك إلى 4 آخرين من الباندا.

ويوصف «آن آن» بأنه ذكي ونشيط، بينما تعرف «كي كي» بأنها ذات مزاج لطيف، إضافة إلى أنها تجيد التسلق.



