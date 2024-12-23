أول تعليق من جيف بيزوس على تكلفة حفل زفافه الخيالية

نفى جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، بشكل قاطع التقارير الإعلامية التي تفيد بأن حفل زفافه المقبل على خطيبته لورين سانشيز سيكلف 600 مليون دولار. وأكد بيزوس عبر حسابه في منصة إكس أن هذه التقارير غير دقيقة.

التقارير التي نشرتها وسائل إعلام عالمية أكدت أن العروسين سيحتفلان بزواجهما في 28 ديسمبر، وأنهما سينفقان أكثر من نصف مليار دولار على هذا الحدث الفاخر.

أثار الملياردير بيل أكمان الشكوك حول هذه التقارير، حيث كتب على حسابه في منصة إكس: "هذا غير معقول. ما لم تكن تشتري منزلًا لكل من ضيوفك، فلن تتمكن من إنفاق هذا القدر من المال".

ورد بيزوس على تغريدة أكمان قائلاً: "علاوة على ذلك، فإن هذا الأمر برمته كاذب تمامًا - لا شيء من هذا يحدث. المثل القائل ‘لا تصدق كل ما تقرأه’ أصبح أكثر صدقًا اليوم مما كان عليه في أي وقت مضى. الآن يمكن للأكاذيب أن تنتشر في جميع أنحاء العالم قبل كشف الحقيقة. لذا كن حذرًا يا رفيق ولا تكن ساذجًا".

كما أبدت لورين سانشيز، خطيبة بيزوس رأيها في الأمر، حيث شاركت منشور بيزوس في قصصها على موقع إنستغرام وأضافت ردًا واضحًا: “ليس صحيحًا”.

التقارير الأولية من صحيفة ديلي ميل ونيويورك بوست أكدت أن بيزوس وسانشيز يخططان لحفل زفاف فاخر في بلاد العجائب الشتوية في أسبن بولاية كولورادو، وأنهما حجزا مطعم ماتسوهيسا الراقي كمكان حصري للاحتفال، مستضيفين حوالي 180 ضيفًا من بينهم بيل غيتس وليوناردو دي كابريو.