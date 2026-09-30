سمكة قرش تقطعت بها السبل في قناة بكوريا الجنوبية تجذب 600 ألف زائر

​أصبحت سمكة قرش تقطعت بها السبل في قناة بميناء بوسان ‌الكوري ​الجنوبي أحدث ظاهرة في عالم الحياة البرية بالبلاد حيث ذكرت سلطات المدينة أن نحو 600 ألف شخص توافدوا لمشاهدتها خلال الأسبوعين الماضيين.

وشوهدت سمكة القرش التي يبلغ طولها 3.5 أمتار لأول مرة في ممر مائي ضيق في ⁠الميناء الواقع بشمال البلاد يوم 18 سبتمبر.

ومع مرور الأيام دون أن تتمكن السمكة من العودة إلى المحيط، أطلقت السلطات عملية إنقاذ أمس الثلاثاء لإرشادها ‌إلى الخارج، لكن المحاولة باءت بالفشل.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها قناة يونهاب الإخبارية أن قوات خفر السواحل ووكالات أخرى أرسلت ‌سفنا لرش نفاثات مائية خلف سمكة القرش لدفعها برفق ‌نحو المحيط المفتوح، لكنها ابتعدت عن التيارات المائية.

وذكرت ‌صحيفة (تشوسون ديلي) أن السلطات ‌تخطط الآن لاستخدام شبكة في محاولة لتوجيه سمكة القرش للخروج من القناة يوم ​الجمعة.

وأصبحت سمكة القرش، ‌التي يُقال ​إنها من نوع (القرش البرونزي)، بمثابة نجم ⁠في كوريا الجنوبية، وأُطلق عليها لقب (بوكانجي)، وهو لقب مشتق من الاسم الكوري لميناء بوسان.

وذكر بيان صادر عن مدينة ​بوسان ⁠وتقارير إعلامية إن ⁠نحو 480 ألف شخص زاروا الحديقة الواقعة على الواجهة البحرية حيث تقطعت السبل بسمكة القرش خلال عطلة استمرت أربعة ⁠أيام، مقارنة بمتوسط الحديقة اليومي المعتاد البالغ نحو ألفي زائر في العطلات الأسبوعية.

وأمس الثلاثاء، أعلنت مدينة بوسان سمكة القرش سفيرا فخريا للعلاقات العامة للمدينة بعدما حصل استطلاع على الحساب الرسمي للمدينة على إنستغرام على موافقة 91 ‌بالمئة من نحو ثمانية آلاف مشارك.

وشهدت كوريا الجنوبية في السابق وقائع هروب ​أخرى لحيوانات.

وفي وقت سابق من هذا العام، أدى هروب ذئب من حظيرته في حديقة حيوان كورية جنوبية إلى ظهور عملة ميم مشفرة، ودفع رئيس البلاد إلى إصدار رسالة ​للتعبير عن القلق.



