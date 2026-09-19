دبي.. أيقونة نجوم الغناء العربي



تفتح دبي كل يوم صفحة جديدة من فصول الفن، حيث لاسمها إيقاع خاص، يعشقه الجميع، إذ باتت أيقونة المبدعين ووجهة النجوم، حيث تشرع وجهاتها الأبواب وعلى مدار العام لاستقبال أبرز الأسماء في عالم الغناء لا سيما العربية، لتصدح شوارع المدينة وصروحها بأصواتٍ أطربت على مدى سنوات أسماع الجماهير، ولتتوهج المسارح بالأغنيات وتنبض بالفرح، لترسخ بذلك دبي مكانتها عاصمة الترفيه والفن والموسيقى.



وفي هذا السياق، تستضيف دبي الفنانة نجوى كرم في حفل فني تحييه على مسرح «كوكا كولا أرينا» في 2 أكتوبر المقبل، حيث تلتقي بجمهورها في أمسية تجمع بين الطرب والحضور المميز، وتقدم خلالها باقة من أبرز أغنياتها القديمة والحديثة.



وتحمل نجوى كرم لقب «شمس الأغنية اللبنانية»، لما تتميز به من أسلوب فني خاص يجمع بين الطابع الفولكلوري اللبناني والنفَس الموسيقي العصري، وقدمت على مدى مسيرتها الحافلة أعمالاً تركت بصمتها في الساحة الغنائية، من بينها «خليني شوفك بالليل» و«هيدا حكي» و«يا مرحبا يا ليل» و«ملعون أبو العشق»، إلى جانب مجموعة واسعة من الأغنيات التي حققت انتشاراً واسعاً.



وعلى امتداد عقود، واصلت نجوى كرم حضورها الفني وحصدت قاعدة جماهيرية واسعة في لبنان والعالم العربي، من خلال أعمال غنائية ناجحة وحفلات أحيتها على مسارح مختلفة حول العالم. ويترقب محبوها في دبي هذه الأمسية للقاء نجمتهم المفضلة والاستمتاع بأدائها الحي، في حفل يجمع بين الأغنيات المحبوبة والموسيقى المعاصرة واللمسة اللبنانية التي تميز تجربتها الفنية.



ماريلين نعمان



وتلتقي الفنانة اللبنانية الشابة ماريلين نعمان جمهورها في حفل مباشر على مسرح «دبي أوبرا» في 6 أكتوبر، في أمسية موسيقية تحتفي بالصوت والإحساس وتقدم خلالها مجموعة من أغنياتها التي لاقت صدى واسعاً لدى الجمهور. وتتميز نعمان بصوتها الآسر وقدرتها على ترجمة المشاعر إلى أداءٍ نابض، إلى جانب أسلوبها الفني الذي يمزج بين الموسيقى العربية التقليدية ونفحات البوب الغربي، ما يمنح تجربتها الغنائية طابعاً خاصاً ومتفرداً.



كما تستند تجربتها إلى ثقافة موسيقية وقدرات صوتية لافتة، تظهر في تنوع اختياراتها وأدائها بلغات وأساليب مختلفة، ومن أبرز أعمالها «نشاز» و«5 دقائق» و«ليش ما بترجع» و«أنا مين».

وتحمل الأمسية مزيجاً من الأغنيات العاطفية الكلاسيكية والمعاصرة، فيما تضفي نعمان على المسرح حضوراً آسراً وشغفاً واضحاً بالأداء، إلى جانب صوتٍ دافئ ومعبّر يلامس إحساس الجمهور ويمنح كل أغنية روحها الخاصة، في لقاء فني مرتقب لعشاق الموسيقى والغناء.



نانسي عجرم



وتحتضن دبي النجمة اللبنانية نانسي عجرم في حفلٍ غنائي تستضيفه «كوكا كولا أرينا» في 24 أكتوبر المقبل، في أمسية تلتقي خلالها بجمهورها لتقدم مجموعة من أشهر أعمالها الغنائية التي حققت انتشاراً واسعاً وتربعت على قوائم الأغنيات العربية. وعلى مدى أكثر من عقدين، رسخت الفنانة حضورها في الساحة الفنية بصوتها المميز وشخصيتها القريبة من الجمهور، لتصبح أغنياتها حاضرة في ذاكرة أجيال من محبي الموسيقى.



وتأخذ الأمسية طابعاً احتفالياً مع مجموعة من أبرز أغنياتها، إلى جانب عروض ومؤثرات بصرية تضفي مزيداً من الحيوية على أجواء الحفل، في لقاء يجمع الآلاف على إيقاع الموسيقى والغناء، ويمنح الجمهور فرصة للاستمتاع بأداء نانسي عجرم الحي وسط أجواء مليئة بالطاقة والفرح.



عمرو دياب



ويعود النجم المصري عمرو دياب إلى دبي لإحياء حفل غنائي مباشر على مسرح «كوكا كولا أرينا» في 7 نوفمبر المقبل، في أمسية ينتظرها عشاقه للقاء «الهضبة» والاستمتاع بأداء مجموعة من أحدث أعماله، إلى جانب نخبة من الأغنيات التي أصبحت جزءاً من الذاكرة الموسيقية العربية.



ويتنقل عمرو دياب خلال الحفل بين أحدث أغنياته، من بينها «خطفوني» و«بابا» و«شايف قمر»، ومجموعة من أعماله الشهيرة التي حافظت على حضورها لدى الجمهور، مثل «يا أنا يا لأ» و«قمرين» و«ليلي نهاري» و«أنت الحظ» و«نور العين»، وغيرها من الأغنيات التي صنعت محطات بارزة في مسيرته الفنية.



ويُعرف عمرو دياب بقدرته على تقديم الحفلات بروح تجمع بين الإيقاع والحضور الجماهيري، فيما تمنح أغنياته المتنوعة الأمسية أجواءً حماسية تبدأ مع الأنغام الأولى ولا تهدأ مع ترديد الجمهور لكلمات أغنياته المحبوبة.



وتحمل هذه الأمسية مزيجاً من الأغنيات الجديدة والذكريات التي رافقت أجيالاً متعاقبة، ليعيش الجمهور ليلة غنائية مليئة بالطاقة والتفاعل، ويستعيد مع «الهضبة» مجموعة من الأغنيات التي رسخت مكانته في المشهد الموسيقي العربي.