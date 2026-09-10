حزام ذكي يقيس معدل ضربات القلب

أعلنت شركة «سونتو» (Suunto) عن إطلاق حزام الصدر Smart Heart Rate Belt 2 الذكي الجديد، الذي يتيح قياس معدل ضربات القلب.

وأوضحت الشركة الفنلندية أنه تم تصميم حزام الصدر Smart Heart Rate Belt 2 الذكي لتقليل التشويش الساكن، بينما يعمل مستشعر معدل ضربات القلب الكهربائي على تصفية التشويش في الإشارة بكفاءة أكبر، ما ينتج عنه منحنى قياس يعكس الجهد الفعلي بدقة أكبر.

وبالاقتران مع ساعة سونتو الذكية المتوافقة، يتيح مستشعر معدل ضربات القلب الكهربائي إمكانية قياس مؤشرات مهمة مثل الإيقاع وزمن ملامسة القدم للأرض والتذبذب الرأسي وزمن الطيران والتوازن بين القدمين أثناء الجري، ما يمكّن من تقييم أسلوب الجري بدقة أكبر.

ومن المزايا المفيدة أيضاً إمكانية إرسال بيانات معدل ضربات القلب إلى ثلاثة أجهزة في وقت واحد، ما يسمح بعرضها على سبيل المثال على الهاتف الذكي والساعة الذكية وكمبيوتر الدراجة في آن واحد.

ويشتمل الحزام على مؤشر LED للحالة وزر لتسهيل التشغيل والاقتران، كما أنه مزود بمستشعر حركة سداسي المحاور.

ويمكن للذاكرة المدمجة تخزين 20 ساعة من البيانات محلياً، بينما يعمل الحزام لمدة 460 ساعة ببطارية زرية CR2032 واحدة.

ويتوفر حزام الصدر Smart Heart Rate Belt 2 الذكي الجديد نظير سعر يبلغ 99 يورو.