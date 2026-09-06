أوروبا تشهد إطلاق أول صاروخ تجاري

أعلنت شركة إيسار إيروسبيس الألمانية الناشئة، أمس، أنها ستسرع وتيرة توسيع نطاق عمليات إطلاق الأقمار الصناعية بعد الإطلاق الأول لصاروخها سبكترم في المدار من ​المنطقة القطبية الشمالية في النرويج، وهو ما يمثل إنجازاً مهماً لجهود أوروبا الرامية إلى ‌تحقيق وصول مستقل إلى الفضاء.

وأصبح سبكترم غير المأهول أول صاروخ تجاري يصل إلى المدار انطلاقاً من أوروبا القارية، ما يمثل إنجازاً كبيراً لمنطقة تسعى فيها عدة دول إلى إرساء موطئ قدم في سوق إطلاق الأقمار الصناعية ​سريع النمو.