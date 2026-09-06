ذكر تلفزيون الصين المركزي (سي.سي.تي.في)، اليوم الأحد، أن انهياراً حدث في الكتلة الجليدية رقم اثنين في جبل موزتاغ آتا بمنطقة شينجيانغ في شمال غرب الصين، قرب الحدود مع طاجيكستان، فيما التقط عدد من السياح مقاطع فيديو للواقعة بهواتفهم المحمولة. وأشار تلفزيون الصين المركزي إلى أن مقاطع الفيديو أظهرت جداراً ضخماً من الثلج والجليد ينحدر من سفح الجبل، مكوناً سحابة ثلجية يزيد عرضها على 100 متر.
وأضاف التلفزيون أنه لم تقع إصابات أو أضرار مادية لأن الانهيار الجليدي وقع في منطقة غير مأهولة بالسكان وبعيدة عن الطرق الرئيسية.
يبلغ ارتفاع القمة الرئيسية لجبل موزتاغ آتا، المغطاة بالثلج والكتل الجليدية، 7546 متراً. أما منطقة الكتلة الجليدية رقم اثنين فهي مغلقة أمام الزوار بسبب مخاطر متزايدة ناجمة عن النشاط الجليدي.
وحذر مكتب الثقافة والسياحة المحلي، أمس الأحد، السياح من دخول المناطق المحظورة عالية الخطورة غير المصرح بها في جبل موزتاغ آتا، وأرجع ذلك إلى التضاريس المعقدة وتقلب الأحوال الجوية وضعف إشارات الاتصالات وسوء ظروف الإنقاذ بشكل بالغ.
انهيار جليدي بجبل موزتاغ آتا في شينجيانغ
ذكر تلفزيون الصين المركزي (سي.سي.تي.في)، اليوم الأحد، أن انهياراً حدث في الكتلة الجليدية رقم اثنين في جبل موزتاغ آتا بمنطقة شينجيانغ في شمال غرب الصين، قرب الحدود مع طاجيكستان، فيما التقط عدد من السياح مقاطع فيديو للواقعة بهواتفهم المحمولة. وأشار تلفزيون الصين المركزي إلى أن مقاطع الفيديو أظهرت جداراً ضخماً من الثلج والجليد ينحدر من سفح الجبل، مكوناً سحابة ثلجية يزيد عرضها على 100 متر.