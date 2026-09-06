انهيار جليدي بجبل موزتاغ آتا في شينجيانغ

ذكر تلفزيون الصين المركزي (سي.سي.تي.في)، اليوم الأحد، أن انهياراً حدث ​في الكتلة الجليدية رقم اثنين في ‌جبل موزتاغ آتا بمنطقة شينجيانغ في شمال غرب الصين، قرب الحدود مع طاجيكستان، فيما ​التقط عدد من السياح مقاطع فيديو ​للواقعة بهواتفهم المحمولة. وأشار تلفزيون الصين المركزي إلى أن مقاطع الفيديو ​أظهرت جداراً ضخماً من الثلج والجليد ​ينحدر من سفح الجبل، مكوناً سحابة ثلجية يزيد عرضها على 100 متر.

وأضاف التلفزيون أنه لم تقع ​إصابات أو أضرار مادية لأن الانهيار الجليدي ​وقع في منطقة غير مأهولة بالسكان وبعيدة عن الطرق ⁠الرئيسية.

يبلغ ارتفاع القمة الرئيسية لجبل موزتاغ آتا، المغطاة بالثلج والكتل الجليدية، 7546 متراً. أما منطقة الكتلة الجليدية رقم اثنين فهي ​مغلقة أمام ​الزوار بسبب ⁠مخاطر متزايدة ناجمة عن النشاط الجليدي.

وحذر مكتب الثقافة والسياحة المحلي، ​أمس الأحد، السياح من دخول ​المناطق ⁠المحظورة عالية الخطورة غير المصرح بها في جبل موزتاغ آتا، وأرجع ذلك إلى ⁠التضاريس ​المعقدة وتقلب الأحوال الجوية ​وضعف إشارات الاتصالات وسوء ظروف الإنقاذ بشكل بالغ.



