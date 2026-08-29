زوّر عمره ليحارب.. وفاة آخر محاربي نورماندي عن 101 عام

أعلنت مؤسسة خيرية عن وفاة محارب بريطاني قديم ممن شاركوا في الحرب العالمية الثانية، عن 101 عام، بعد أن انضم إلى حملة نورماندي إثر تزييف بيانات عمره الحقيقي وهو في سن السابعة عشرة.

وولد دونالد توريل في لندن عام 1925، وكان في السابعة عشرة من عمره فقط عندما انضم إلى الجيش، بعد أن زوّر رسالة من والديه، وفقاً لوكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا.

وذكرت مؤسسة "تاكسي لقدامى المحاربين" الخيرية، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم السبت، أنها تشعر بـ"حزن عميق" إزاء إعلان وفاة توريل يوم الجمعة الماضي وسط عائلته.

وانضم توريل إلى فوج "الكاميرونيين" (المشاة الاسكتلنديين)، وفي الأشهر التالية تمركز في أماكن مختلفة في أنحاء المملكة المتحدة، بما في ذلك بوري سانت إدموندز ونيوكواي ونيوكاسل وفورت وليام في مرتفعات اسكتلندا.

وعبرت كتيبته إلى فرنسا في يونيو 1944 خلال الأيام التي أعقبت إنزال نورماندي الشهير، وهبط توريل على شاطئ "سورد" قبل أن يشارك في معارك ضارية ضد القوات الألمانية.





